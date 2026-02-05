快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

中央社／ 台北5日電
台積電董事長魏哲家（左）五日赴東京的首相官邸，將該公司熊本二廠將改生產三奈米的先進半導體計畫，面告日本首相高市早苗（右）。（路透）
台積電董事長魏哲家（左）五日赴東京的首相官邸，將該公司熊本二廠將改生產三奈米的先進半導體計畫，面告日本首相高市早苗（右）。（路透）

台積電將於日本熊本設3奈米先進製程，日本首相高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業聚落，經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。

高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，她上午已於官邸會見台積電董事長魏哲家，對方親自說明，台積電決定調整熊本二廠計畫，將原本規劃的成熟製程，升級為最先進的3奈米半導體，並同步增加總投資金額。

高市在貼文中指出，3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。她強調，過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

高市表示，高市內閣將打破以往緊縮思維與對未來投資不足的局面，在「負責任的積極財政」理念下，由政府主動向前，提供具高度可預測性的大膽政策支援，官民攜手推動國內「危機管理投資」與「成長投資」。

她直言，AI與半導體是其中的核心戰略領域，而與台積電的合作，正是具代表性的示範案例。

她也轉述，魏哲家高度肯定高市內閣在AI與半導體領域積極支援國內投資的政策方針，以及在生成式AI、自動駕駛、AI機器人等最前沿領域，透過投資促進、需求創造與人才培育所推動的整體戰略。

高市進一步指出，以台積電進駐為契機而加速形成的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣提出「地方未來戰略」中「產業群聚」政策的領頭案例。現在，經濟效益已擴散至整個九州地區。「矽島九州」正在復活。

她強調，高市內閣未來將在日本各地戰略性打造類似的「產業聚落」，實現「讓日本列島更加強大、更加富裕」。

高市最後也分享，得知魏哲家讀過她於2021年出版、提及台積電的著作「邁向美麗、強大、成長的國家」，令她感到非常高興。

台積電 半導體 魏哲家 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

台積熊本二廠擬轉攻3奈米 這家建商樂了：將有產業紅利

藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

相關新聞

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

台積電將於日本熊本設3奈米先進製程，日本首相高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業...

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

台積電首度移師日本舉行董事會，預計9日登場。市場推測將聚焦日本詳細生產計劃，據瞭解，台積電法人董事、國發會主委葉俊顯也將...

高階儲存剛性需求強勁 群聯1月營收寫104.52億元新高

群聯（8299) 今日公布1月合併營收為104.52億元，月增20%，年增達190% ，刷新單月新高。

力積電賣銅鑼廠原因曝光 售廠後換取毛利升及納入美光後段HBM合作名單

力積電（6770）今日舉行法說會，經營階段公布去年第4季財報中，也正式道出出售銅鑼廠原因：設備折舊包袱沉重。 售廠給美光...

記憶體缺貨影響持續 華碩許先越：至少到2027下半年

記憶體缺貨導致價格飆漲，相關成本恐轉嫁到手機與筆記型電腦等終端產品，衝擊買氣。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天說，記憶...

慧榮去年第4季營收優於預期 將寫下歷年最優的首季

慧榮科技公布去年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。去年第四季毛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。