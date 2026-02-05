台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

台積電將於日本熊本設3奈米先進製程，日本首相高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業聚落，經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。

高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，她上午已於官邸會見台積電董事長魏哲家，對方親自說明，台積電決定調整熊本二廠計畫，將原本規劃的成熟製程，升級為最先進的3奈米半導體，並同步增加總投資金額。

高市在貼文中指出，3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。她強調，過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

高市表示，高市內閣將打破以往緊縮思維與對未來投資不足的局面，在「負責任的積極財政」理念下，由政府主動向前，提供具高度可預測性的大膽政策支援，官民攜手推動國內「危機管理投資」與「成長投資」。

她直言，AI與半導體是其中的核心戰略領域，而與台積電的合作，正是具代表性的示範案例。

她也轉述，魏哲家高度肯定高市內閣在AI與半導體領域積極支援國內投資的政策方針，以及在生成式AI、自動駕駛、AI機器人等最前沿領域，透過投資促進、需求創造與人才培育所推動的整體戰略。

高市進一步指出，以台積電進駐為契機而加速形成的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣提出「地方未來戰略」中「產業群聚」政策的領頭案例。現在，經濟效益已擴散至整個九州地區。「矽島九州」正在復活。

她強調，高市內閣未來將在日本各地戰略性打造類似的「產業聚落」，實現「讓日本列島更加強大、更加富裕」。

高市最後也分享，得知魏哲家讀過她於2021年出版、提及台積電的著作「邁向美麗、強大、成長的國家」，令她感到非常高興。