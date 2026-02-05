快訊

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

中央社／ 台北5日電
台積電董事長魏哲家（左二）今上午在日本首相官邸向日相高市早苗（左三）說明熊本二廠新計畫，右一為日官房長官木原稔。美聯社
台積電董事長魏哲家（左二）今上午在日本首相官邸向日相高市早苗（左三）說明熊本二廠新計畫，右一為日官房長官木原稔。美聯社

台積電首度移師日本舉行董事會，預計9日登場。市場推測將聚焦日本詳細生產計劃，據瞭解，台積電法人董事、國發會主委葉俊顯也將赴日本出席。

台積電預計9日於日本熊本舉行董事會，在此之前，晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天上午與日本首相高市早苗會面，引發市場關注。

魏哲家表示台積電正在評估規劃在熊本興建中的第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求。

前國發會主委劉鏡清去年接受日媒訪問時便已透露，台積電2026年1至2月左右將於日本熊本舉行董事會，預料討論詳細生產計畫，並強調「日本的優先順位不會下降」。

對於台積電推進日本布局，政府官員持正面態度。經濟部長龔明鑫今天對此表示，台積電赴海外投資主要是因應當地客戶需求，特別是AI相關應用快速成長，設廠與製程規劃也會隨市場調整；台積電對台灣投資不會減少，反而持續加碼。

台積電 日本 魏哲家 高市早苗
