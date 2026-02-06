AI新創創櫃啟航 泰科動力 引領創新

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著全球電商市場對配送速度的要求日益苛刻，加上勞動力短缺挑戰，倉儲自動化已成為供應鏈升級的標配。「泰科動力股份有限公司」（TAC Dynamics）以「物流方案開發與整體解決方案設計商」為核心定位，透過自主研發的軟硬體實力，積極在高度競爭的物流自動化市場中站穩腳跟。

泰科動力的技術亮點在於其TAConnect微服務軟體平台與AMR（自主移動機器人）的高度協作。不同於傳統搬運設備需仰賴軌道或標籤導引，泰科動力的機器人搭載了先進的SLAM（同步定位與地圖構建）技術，能於複雜的動態環境中自動規避障礙並規劃最優路徑。

這種「具備大腦」的搬運系統，能與企業既有的WMS（倉儲管理系統）無縫對接，將傳統人力撿貨模式轉化為「貨到人」的高效流程。在服務內容上，泰科動力不僅提供標準化產品，更強調「場域客製化」。其應用範圍已從基礎的倉儲分揀，延伸至製造業的細胞生產線（Cell Production）搬運，甚至觸角涉及智慧水務等環境工程領域。藉由AI演算法優化調度，客戶能減少約30%以上的無謂搬運路徑，顯著提升營運週轉率。

泰科動力展現了極強的市場滲透力，並獲國家品牌玉山獎等肯定。未來將朝向「微型倉儲」（Micro-fulfillment）解決方案邁進，旨在幫助都市近郊的零售物流點實現高度自動化，以科技實力應對後疫情時代的物流新常態，成為企業數位轉型路上的關鍵物流戰友。

