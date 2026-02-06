AI新創創櫃啟航 睿加推普惠IP保護

在全球創新競爭白熱化的今日，智慧財產權（IP）已成為企業核心競爭力的關鍵。

然而，跨國商標申請與專利檢索的高昂成本與法律門檻，往往使中小企業與個人創作者望之卻步。

睿加科技股份有限公司（AIPLUX Technology）憑藉其自主開發的AI智慧財產權平台，正以科技手段顛覆傳統法律服務模式，實現IP保護的「普惠化」。

睿加科技的核心服務圍繞其旗艦產品INPAS™一站式創意與智財平台，該平台結合生成式AI與跨國法律資料庫，將過去需耗時數週的商標查詢與風險評估，縮短至僅需數分鐘即可完成。

透過AI演算法，系統能即時分析全球商標重疊風險並自動生成申請報告，大幅降低了人為疏失與重複作業的成本。

除了核心的SaaS服務，睿加科技也進一步發展Edge AI邊緣運算方案，強調「在地部署、離線安全」，提供無需連接雲端即可進行的專利草稿分析與合約審核功能。這種「IP加AI」的軟硬整合模式，讓高敏感度的企業數據能在不離開公司防火牆的情況下，享有AI帶來的效率提升。

睿加科技的願景在於降低各國法律間的技術與語言障礙。隨著AI監管趨勢與數位資產保護意識抬頭，睿加科技正從單純的申請工具，轉型為企業智慧財產治理的戰略夥伴，為台灣軟體實力開拓國際法遵科技（RegTech）新戰場。