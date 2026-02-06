AI新創創櫃啟航 挺產業新秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心簡立忠董事長(右六)、陳麗卿總經理(右四)、台智雲吳漢章總經理(左五)、謝家禎財務長(左四)、AI超算加速器計畫周秉輝執行長(左三)、資誠林永智營運長(右五)、張淑瓊會計師(左一)、投資推薦夥伴及與會貴賓於「AI新創創櫃啟航計畫」入選企業發表會合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心簡立忠董事長(右六)、陳麗卿總經理(右四)、台智雲吳漢章總經理(左五)、謝家禎財務長(左四)、AI超算加速器計畫周秉輝執行長(左三)、資誠林永智營運長(右五)、張淑瓊會計師(左一)、投資推薦夥伴及與會貴賓於「AI新創創櫃啟航計畫」入選企業發表會合影留念。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）、台灣智慧雲端服務股份有限公司（Taiwan AI Cloud）AI超算加速器計畫以及資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）三方攜手於去(2025)年7月正式啟動「AI新創創櫃啟航計畫」，致力於為入選的臺灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度的全方位支持。

為利各界瞭解計畫階段性推動成果，特別於2026年2月5日舉行「AI新創創櫃啟航計畫入選企業發表會」，邀請入選企業及投資推薦夥伴現身說法，並與出席的AI新創公司及創投代表意見交流，現場氣氛熱絡。

本次發表會邀請到智慧工廠AI影像辨識方案的慧穩科技公司、提供線上智財保護服務的睿加科技公司，以及物流方案開發及整體解決方案設計商泰科動力公司與投資推薦夥伴，分享加入本計畫及獲得推薦夥伴支持的經驗談。本計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」等四大資源，結合櫃買中心創櫃板助力企業接軌資本市場、台智雲AI超算加速器計畫的頂尖AI算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，助力AI新創提升市場競爭力，並連結AI新創與資本市場，打造創櫃登板新動能。

櫃買中心於去年初重磅推出「創櫃板Plus」新制，積極響應行政院協助中小微企業多元振興發展計畫，以及金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的政策方向，致力協助各成長階段的中小微企業穩健踏入資本市場。本次攜手台智雲及PwC Taiwan共同推動AI新創加速成長機制，整合三方發揮跨領域的專業服務與資源，協助AI新創企業技術與制度化雙向升級，並透過創櫃板輔導機制，幫助中小微及新創企業在市場中追求卓越、脫穎而出。

AI 資本市場 櫃買中心
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

紡織產業座談 賴清德總統鼓勵多用政府資源解決問題「馬上發財」

彰縣、傳產請命多輔導照顧 總統賴清德：已撥460億元照顧

參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

信驊逼近萬元股！他憂「散戶不敢買」 網酸交易制度太落後

相關新聞

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

AI新創創櫃啟航 挺產業新秀

櫃買中心（Taipei Exchange）、台灣智慧雲端服務股份有限公司（Taiwan AI Cloud）AI超算加速器...

AI新創創櫃啟航 慧穩解決企業痛點

隨著生成式AI與大數據應用步入成熟期，台灣人工智慧新創企業正從單點技術開發，轉向更具規模化的「產品化」發展。慧穩科技股份...

AI新創創櫃啟航 睿加推普惠IP保護

在全球創新競爭白熱化的今日，智慧財產權（IP）已成為企業核心競爭力的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。