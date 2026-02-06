AI新創創櫃啟航 挺產業新秀

櫃買中心（Taipei Exchange）、台灣智慧雲端服務股份有限公司（Taiwan AI Cloud）AI超算加速器計畫以及資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）三方攜手於去(2025)年7月正式啟動「AI新創創櫃啟航計畫」，致力於為入選的臺灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度的全方位支持。

為利各界瞭解計畫階段性推動成果，特別於2026年2月5日舉行「AI新創創櫃啟航計畫入選企業發表會」，邀請入選企業及投資推薦夥伴現身說法，並與出席的AI新創公司及創投代表意見交流，現場氣氛熱絡。

本次發表會邀請到智慧工廠AI影像辨識方案的慧穩科技公司、提供線上智財保護服務的睿加科技公司，以及物流方案開發及整體解決方案設計商泰科動力公司與投資推薦夥伴，分享加入本計畫及獲得推薦夥伴支持的經驗談。本計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」等四大資源，結合櫃買中心創櫃板助力企業接軌資本市場、台智雲AI超算加速器計畫的頂尖AI算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，助力AI新創提升市場競爭力，並連結AI新創與資本市場，打造創櫃登板新動能。

櫃買中心於去年初重磅推出「創櫃板Plus」新制，積極響應行政院協助中小微企業多元振興發展計畫，以及金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的政策方向，致力協助各成長階段的中小微企業穩健踏入資本市場。本次攜手台智雲及PwC Taiwan共同推動AI新創加速成長機制，整合三方發揮跨領域的專業服務與資源，協助AI新創企業技術與制度化雙向升級，並透過創櫃板輔導機制，幫助中小微及新創企業在市場中追求卓越、脫穎而出。