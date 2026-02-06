AI新創創櫃啟航 慧穩解決企業痛點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著生成式AI與大數據應用步入成熟期，台灣人工智慧新創企業正從單點技術開發，轉向更具規模化的「產品化」發展。慧穩科技股份有限公司（AIWin Technology Co., Ltd.）專精於智慧工廠影像辨識解決方案，憑藉其自主開發的「WinHub.AI–Fusion AI Solutions」平台，協助客戶建立AI「正循環」，成為半導體、智慧水務、NDT（Non-Destructive Testing，非破壞檢測）等領域客戶數位轉型的重要推手。

慧穩科技的核心競爭力在於解決AI導入過程中的「落地痛點」。該公司提供的WinHub.AI平台，整合了電腦視覺、AutoML數據分析及專家系統，協助企業透過一站式介面，快速完成資料標記、模型訓練與部署。相較於過去耗時長、維護難的專案開發模式，慧穩推動「AI正循環」機制，讓客戶端技術人員能自主進行後續維運，大幅降低技術門檻與開發成本。

慧穩科技的願景是成為全球AI解決方案領導品牌，使命是提供全面AI導入服務解決客戶痛點，理念是堅持持續創新AI技術實質落地與實用化。

在全球供應鏈移轉的浪潮下，慧穩科技不僅站穩台灣，更逐步邁向亞洲市場，也期待以成熟的產品模式與國際化的市場版圖，穩健邁向永續經營，展現台灣AI軟體服務在實體產業應用的強韌生命力。

AI 科技股 平台
