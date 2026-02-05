快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

國研院攜手企業 強化台灣高效能運算與工程研發能量

中央社／ 台北5日電

國研院今天表示，大塚資訊集團易富迪科技攜手台灣西門子軟體工業，與國研院國網中心簽署合作協議，完成軟體授權儀式。由合作公司提供學界高階計算流體工程模擬軟體資源，結合國網中心高效能運算算力平台，打造全台最具規模的電腦輔助工程設計應用與育才環境。

國研院國網中心主任張朝亮透過新聞稿表示，國網中心作為全台唯一提供大型超級電腦與學術研究網路的國家實驗室，長期肩負推動高效能運算（HPC）技術應用與育才發展的使命，不僅提供產官學界使用的運算資源，更積極扮演軟硬體整合與平台支援的關鍵角色。

張朝亮指出，這次合作預期將提升台灣在工程流體模擬、航太技術、能源應用及相關科研領域的研究效能，打造更具國際競爭力的研發環境。

台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋表示，三方合作不僅推動工程模擬在國內HPC環境中廣泛應用，更是深化產學合作重要一步，此次合作也結合具公信力的認證機制，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來關鍵人才。

陳晧璋說，西門子是首家獲得工程與技術認證委員會（ABET）認可其產業認證資格的工業軟體公司，目前已在Coursera平台推出「Expedite－產業技能Microcredential」課程，涵蓋電子設計自動化（EDA）、設計與製造（PLM）、新興技術及核心商務能力，並透過人工智慧（AI）輔助與情境式學習，強化學術界與產業界間的技能銜接。

易富迪科技執行長簡志明表示，集團持續投入教育資源，期望藉由此次合作，協助更多學術單位取得世界級的流體模擬工具，並結合國研院國網中心的高效能運算平台，讓台灣學生能在國際級的運算環境中進行創新與研發。此外，公司的熱特性實驗室已通過TAF認證，持續以具公信力的專業技術能量，支持產學合作與人才培育。

國研院表示，這項合作象徵台灣在高效能運算與工程模擬領域邁向新階段，三方期待透過持續投入與合作，建立更具競爭力的科研環境，推動台灣在數位研發、工程科學與AI技術上的長期創新。

軟體 平台 設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制

蘇花安細部設計年後啟動 和仁至崇德段避開地震崩塌處重規畫

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

年關將近 竹南市區多條瓶頸道路改善工程圓滿竣工

相關新聞

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

半導體先進製技術不僅要外移至美國，可能也要外移到日本，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並表示評估熊本二廠將...

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

記憶體缺貨影響持續 華碩許先越：至少到2027下半年

記憶體缺貨導致價格飆漲，相關成本恐轉嫁到手機與筆記型電腦等終端產品，衝擊買氣。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天說，記憶...

慧榮去年第4季營收優於預期 將寫下歷年最優的首季

慧榮科技公布去年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。去年第四季毛...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。