國研院攜手企業 強化台灣高效能運算與工程研發能量

國研院今天表示，大塚資訊集團易富迪科技攜手台灣西門子軟體工業，與國研院國網中心簽署合作協議，完成軟體授權儀式。由合作公司提供學界高階計算流體工程模擬軟體資源，結合國網中心高效能運算算力平台，打造全台最具規模的電腦輔助工程設計應用與育才環境。

國研院國網中心主任張朝亮透過新聞稿表示，國網中心作為全台唯一提供大型超級電腦與學術研究網路的國家實驗室，長期肩負推動高效能運算（HPC）技術應用與育才發展的使命，不僅提供產官學界使用的運算資源，更積極扮演軟硬體整合與平台支援的關鍵角色。

張朝亮指出，這次合作預期將提升台灣在工程流體模擬、航太技術、能源應用及相關科研領域的研究效能，打造更具國際競爭力的研發環境。

台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋表示，三方合作不僅推動工程模擬在國內HPC環境中廣泛應用，更是深化產學合作重要一步，此次合作也結合具公信力的認證機制，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來關鍵人才。

陳晧璋說，西門子是首家獲得工程與技術認證委員會（ABET）認可其產業認證資格的工業軟體公司，目前已在Coursera平台推出「Expedite－產業技能Microcredential」課程，涵蓋電子設計自動化（EDA）、設計與製造（PLM）、新興技術及核心商務能力，並透過人工智慧（AI）輔助與情境式學習，強化學術界與產業界間的技能銜接。

易富迪科技執行長簡志明表示，集團持續投入教育資源，期望藉由此次合作，協助更多學術單位取得世界級的流體模擬工具，並結合國研院國網中心的高效能運算平台，讓台灣學生能在國際級的運算環境中進行創新與研發。此外，公司的熱特性實驗室已通過TAF認證，持續以具公信力的專業技術能量，支持產學合作與人才培育。

國研院表示，這項合作象徵台灣在高效能運算與工程模擬領域邁向新階段，三方期待透過持續投入與合作，建立更具競爭力的科研環境，推動台灣在數位研發、工程科學與AI技術上的長期創新。