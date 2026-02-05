快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

東元獲大馬及泰國資料中心標案 總金額25億元

中央社／ 台北5日電

電機大廠東元今天傍晚透過新聞稿宣布，承攬美國雲端服務供應商（CSP）業者位於馬來西亞及泰國的超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）專案，涵蓋電力系統整合工程及超大規模光纖網通工程，2項標案總金額合計約新台幣25億元。

東元董事長利明献表示，2項標案顯示東元在東南亞市場的工程整合能力與執行實力。展望今年，東元指出，全球人工智慧（AI）運算需求與雲端服務持續擴張，東元持續鞏固亞太地區AI資料中心基礎建設供應商地位。

東元說明，馬來西亞承攬案場項目為機電系統工程，預計2027年4月完工；泰國專案取得超大規模光纖網通系統工程，東元負責光纖骨幹建置，支援高流量資料傳輸與高效算力需求，預計今年12月完工。

根據資料，東元在2025年已在馬來西亞取得2項資料中心相關工程標案，總建置容量178MW，合約總值近馬幣1.7億元。

展望今年，東元表示資料中心取案穩定成長，將更進一步切入國際雲端服務與AI運算客戶設備供應鏈，提高整體資料中心商機市占率，挹注今年營運成長，電力能源事業群持續鎖定馬來西亞、泰國、台灣等核心市場。

馬來西亞 東元 雲端服務
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

香港警方首長親往泰國 帶回逃匿37年殺人犯

桃捷綠線延伸中壢機電標5度流標 市府：將參考中捷做法

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

涉37年前謀殺！62歲港男躲泰國32年結婚生子開餐廳 曼谷被捕

相關新聞

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

記憶體缺貨影響持續 華碩許先越：至少到2027下半年

記憶體缺貨導致價格飆漲，相關成本恐轉嫁到手機與筆記型電腦等終端產品，衝擊買氣。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天說，記憶...

慧榮去年第4季營收優於預期 將寫下歷年最優的首季

慧榮科技公布去年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。去年第四季毛...

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

半導體先進製技術不僅要外移至美國，可能也要外移到日本，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並表示評估熊本二廠將...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。