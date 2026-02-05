東元獲大馬及泰國資料中心標案 總金額25億元

電機大廠東元今天傍晚透過新聞稿宣布，承攬美國雲端服務供應商（CSP）業者位於馬來西亞及泰國的超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）專案，涵蓋電力系統整合工程及超大規模光纖網通工程，2項標案總金額合計約新台幣25億元。

東元董事長利明献表示，2項標案顯示東元在東南亞市場的工程整合能力與執行實力。展望今年，東元指出，全球人工智慧（AI）運算需求與雲端服務持續擴張，東元持續鞏固亞太地區AI資料中心基礎建設供應商地位。

東元說明，馬來西亞承攬案場項目為機電系統工程，預計2027年4月完工；泰國專案取得超大規模光纖網通系統工程，東元負責光纖骨幹建置，支援高流量資料傳輸與高效算力需求，預計今年12月完工。

根據資料，東元在2025年已在馬來西亞取得2項資料中心相關工程標案，總建置容量178MW，合約總值近馬幣1.7億元。

展望今年，東元表示資料中心取案穩定成長，將更進一步切入國際雲端服務與AI運算客戶設備供應鏈，提高整體資料中心商機市占率，挹注今年營運成長，電力能源事業群持續鎖定馬來西亞、泰國、台灣等核心市場。