記憶體旺 宇瞻、群聯1月營收創下歷史新高

中央社／ 新竹5日電

記憶體市況熱絡，受惠產品價格上漲及客戶需求強勁，記憶體模組廠宇瞻及記憶體控制晶片廠群聯1月營收同創歷史新高。

宇瞻自結1月營收達新台幣20.92億元，月增1.46倍，較去年同期增加2.33倍。宇瞻表示，市場價格大幅上揚是推升1月營收創高的主要動力。

群聯自結1月營收104.52億元，月增近2成，較去年同期增加189.25%。群聯執行長潘健成透過新聞稿指出，1月控制晶片總出貨量年增160%，其中，工規控制晶片出貨量年增近7成，雙雙創下歷史新高，位元出貨量年增51%。

潘健成說，當前儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場供給持續緊繃，主因供應商對於資本支出及擴產規劃保持審慎態度，預期短期供需失衡情況難以改善。

潘健成表示，面對NAND Flash市場供給緊張情況下，群聯將資源優先集中於企業級固態硬碟（SSD）與高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與AI應用所帶動的強勁需求，以強化獲利結構。

針對近期市場傳出中國供應商新產能提前開出一事，潘健成說，全球NAND Flash供需缺口接近20%，加上AI推論需求強勁，單一家供應商擴產行動，應不致影響市場缺貨與漲價局面。

市場 控制晶片 記憶體模組
