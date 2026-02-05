記憶體缺貨影響持續 華碩許先越：至少到2027下半年

快訊

中央社／ 台北5日電
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國5日發表科技普及教育漫畫「ROG OMNI 無懼特攻」，描繪近未來的科幻世界。左起華碩電腦共同執行長許先越、華碩文教基金會執行長魏杏娟、聯經出版總經理陳芝宇、華碩電腦設計長楊明晉。（華碩提供）中央社
記憶體缺貨導致價格飆漲，相關成本恐轉嫁到手機與筆記型電腦等終端產品，衝擊買氣。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天說，記憶體缺貨影響至少持續到2027年下半年，不只影響華碩，幾乎所有相關產業的上下游都受到蠻大影響。

許先越今天出席華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」新書發表會受訪表示，有關記憶體缺貨影響，華碩內部各個事業單位（BU）會有不同應對方式，細節會等到下次法人說明會再談。

華碩旗下ROG玩家共和國成立20週年，與聯經出版展開跨界合作，推出科技普及教育漫畫「ROG OMNI無懼特攻」，書中的冒險故事奠基自2017年華碩以ROG精神衍生出的IP「ROG SAGA」，描繪近未來的科幻世界，也包含由華碩工程師團隊審定的內容，介紹各種電腦硬體與運作原理。

許先越表示，「ROG OMNI 無懼特攻」不僅是充滿想像力的跨域創作，更承載著華碩對未來世代的深切期許。希望透過這次與文教的結合，將科技較為艱澀的硬知識轉化為激發探索的力量。

華碩 ROG 記憶體
