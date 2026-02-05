慧榮去年第4季營收優於預期 將寫下歷年最優的首季

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮總經理苟嘉章。圖／慧榮提供
慧榮總經理苟嘉章。圖／慧榮提供

慧榮科技公布去年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。去年第四季毛利率49.2%，稅後淨利4,271萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.26美元(約新台幣40元)。2025年全年營收達到8億8,563萬美元，較2024年成長10%；毛利率則從2024年的46%提升到48.3%。全年度稅後淨利達 1億1千982萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.55美元(約新台幣113元)。

其中，第4季三大產品線營收皆大幅成長。與前一季相比，固態硬碟（SSD控制晶片成長25%-30%，嵌入式快閃記憶體（eMMC）/UFS控制晶片持平至成長5%，SSD解決方案更大幅成長125%-130%。與前一年同期相比，SSD控制晶片成長35%-40%，eMMC/UFS控制晶片成長50%-55%，SSD解決方案成長110%-115%。

慧榮總經理苟嘉章表示，去年第4季財報表現亮眼，主要來自各產品線營收的全面成長，除了新產品持續放量，也進一步擴大了在 eMMC/UFS與 Client SSD的市占率。

他強調，去年第4季，慧榮Client SSD控制晶片營收較上一季成長逾25%，動能來自領先業界的8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片和新款4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片；而eMMC和UFS控制晶片已連續三季呈現成長，主要受惠於市佔率的提升。隨著新專案陸續到位與市佔率持續提升，在eMMC/UFS與Client SSD控制晶片兩大核心產品線的成長動能持續增強。

車用產品方面，苟嘉章說，因產品組合多元化策略與新客戶產品放量驅動，去年第4季也展現強勁成長。此外，去年第4季我們全新的開機碟儲存產品已開始出貨給一家GPU全球領導廠商，為快速發展的企業級領域帶來成長新動能。

展望未來，苟嘉章表示，隨著邁入2026年，公司市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場布局方面的動能持續增強，並達到新的高點。這些橫跨各領域的新產品與新商機將於 2026 年陸續放量，並進一步推動公司營收與獲利的加速成長。在第一季與全年訂單能見度的支持下，我們預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長。

慧榮預估今年第1季營收將介於2億9200萬至3億零600萬美元，季增5%~10%，年增高達76%~84%，毛利率介於46%至47%之間。

慧榮在2025年10月27日發布最新的股利政策，每股美國存託憑證（ADS）年度現金股利為2.00美元，將按季度分四次發放。

控制晶片 SSD
