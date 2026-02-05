台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

半導體先進製技術不僅要外移至美國，可能也要外移到日本，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並表示評估熊本二廠將改為3奈米的先進製程。經濟部長龔明鑫5日表示，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加1、2個百分點，因此，先進製程在海外的比例還是很少。

隨著台積電近年積極地海外布局，半導體先進製程也跟著外移，先到美國，接著要到日本，加深外界對於台灣半導體產業將加速空洞化的疑慮。

龔明鑫表示，台灣不會空洞化，因為廠商對台灣的投資並沒有減少，台積電的產能現在是被客戶追著跑，台積電會持續增加在台灣的投資金額，「你放心好了，後續的產能也會非常可觀」。

龔明鑫指出，台積電到日本投資主要是因應當地客戶需求而去，熊本一廠的產品專供汽車使用，但現在需求量最大的是AI伺服器，因此新設工廠產線也因應客戶需求而轉變，但他相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣，先進製程的海外占比很少。

經濟部先前曾評估，2036年台灣與美國先進製程產能比重分配為8比2，未來熊本二廠導入3奈米後，先進製程產能海外占比變化為何？龔明鑫表示，原本先進製程只有外移至美國，現在雖然增加日本一座廠產能，但比例還是很小，「差不了1、2個百分點」。台積電加碼對美投資1000億美元，以及對日本熊本二廠投資變更的申請案，經濟部目前都還沒收到。

針對美國商務部長盧特尼克2028年4成先進製程要在美國的言論，龔明鑫說，「怎麼算我也算不出來」，美國第二廠要2027年才會蓋好，第三個廠才剛要蓋，因此到2028年有多少產能在美國是確定的，都算得出來。

至於先進製程輸往海外需落後本土1至2世代的規定是否還有效？龔明鑫說，這部分的技術規範限制只針對前往中國投資，對前往其他國家投資並未要求技術落差，但實務上會自然出現技術落差。

龔明鑫表示，台積電先進製程都會在台灣開發，成功量產後，技術才會輸出到海外，因此台積電到海外投資設廠自然存在技術落差，不必特別要求，符合立足台灣、布局全球的政策。