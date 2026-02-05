快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部今天舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫評估，台積電熊本二廠導入3奈米，先進製程海外占比僅增2個百分點。記者胡經周／攝影
經濟部今天舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫評估，台積電熊本二廠導入3奈米，先進製程海外占比僅增2個百分點。記者胡經周／攝影

半導體先進製技術不僅要外移至美國，可能也要外移到日本，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並表示評估熊本二廠將改為3奈米的先進製程。經濟部長龔明鑫5日表示，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加1、2個百分點，因此，先進製程在海外的比例還是很少。

隨著台積電近年積極地海外布局，半導體先進製程也跟著外移，先到美國，接著要到日本，加深外界對於台灣半導體產業將加速空洞化的疑慮。

龔明鑫表示，台灣不會空洞化，因為廠商對台灣的投資並沒有減少，台積電的產能現在是被客戶追著跑，台積電會持續增加在台灣的投資金額，「你放心好了，後續的產能也會非常可觀」。

龔明鑫指出，台積電到日本投資主要是因應當地客戶需求而去，熊本一廠的產品專供汽車使用，但現在需求量最大的是AI伺服器，因此新設工廠產線也因應客戶需求而轉變，但他相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣，先進製程的海外占比很少。

經濟部先前曾評估，2036年台灣與美國先進製程產能比重分配為8比2，未來熊本二廠導入3奈米後，先進製程產能海外占比變化為何？龔明鑫表示，原本先進製程只有外移至美國，現在雖然增加日本一座廠產能，但比例還是很小，「差不了1、2個百分點」。台積電加碼對美投資1000億美元，以及對日本熊本二廠投資變更的申請案，經濟部目前都還沒收到。

針對美國商務部長盧特尼克2028年4成先進製程要在美國的言論，龔明鑫說，「怎麼算我也算不出來」，美國第二廠要2027年才會蓋好，第三個廠才剛要蓋，因此到2028年有多少產能在美國是確定的，都算得出來。

至於先進製程輸往海外需落後本土1至2世代的規定是否還有效？龔明鑫說，這部分的技術規範限制只針對前往中國投資，對前往其他國家投資並未要求技術落差，但實務上會自然出現技術落差。

龔明鑫表示，台積電先進製程都會在台灣開發，成功量產後，技術才會輸出到海外，因此台積電到海外投資設廠自然存在技術落差，不必特別要求，符合立足台灣、布局全球的政策。

台積電 先進製程 美國商務部 龔明鑫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

無人機有2百億產值 核三廠再運轉將提計畫

藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

相關新聞

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

記憶體缺貨影響持續 華碩許先越：至少到2027下半年

記憶體缺貨導致價格飆漲，相關成本恐轉嫁到手機與筆記型電腦等終端產品，衝擊買氣。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天說，記憶...

慧榮去年第4季營收優於預期 將寫下歷年最優的首季

慧榮科技公布去年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。去年第四季毛...

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

半導體先進製技術不僅要外移至美國，可能也要外移到日本，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並表示評估熊本二廠將...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。