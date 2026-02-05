台灣大參與國網雲端算力中心建置 助台灣主權AI發展

快訊

中央社／ 台北5日電

位於台南南部科學園區的國網雲端算力中心已啟用，台灣大哥大協助國研院國網中心共同建置新世代人工智慧（AI）運算中心的網路、資安及機電整合工程，為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速運作，協助台灣推動主權AI發展。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸今天透過新聞稿表示，參與國家級建設充分顯示台灣大哥大的基礎設施布建能力，積極響應政府打造「AI智慧島」的決心。國家級AI算力中心對於資料傳輸的低延遲、高頻寬，以及資安防護的等級有著極為嚴苛的要求，遠超一般企業機房。

朱曉幸進一步強調，參與國網雲端算力中心建置不僅是技術實力的展現，更是對國家產業發展的承諾。透過協助政府建構強大的AI基礎設施，台灣大哥大也將這些經由國家級驗證的技術經驗，轉化為服務企業客戶的養分。

台灣大指出，政府積極推動「AI新十大建設」，將AI算力、資安防護等領域列為國家科技政策核心，目標是整合產官學研資源，讓台灣從「製造網絡」升級為「智慧國家」。國網雲端算力中心兼具大型 AI／高效能運算（HPC）算力基地與國際電信節點功能，是台灣推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點。

台灣大哥大 AI 雲端
相關新聞

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客...

台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高...

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

台積電宣布將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移遞減。民進黨立委陳冠廷表示，此一憂慮忽略半...

