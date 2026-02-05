繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術生產。對此，經濟部長龔明鑫5日表示，台積電海外先進製程除了美國，現在再增加日本，但占比仍很低；他表示，台積電先進製程在台灣投資量仍是最大，甚至於最賺錢。

龔明鑫表示，台積電承諾赴美投資、以及增加對日本投資，目前投審會都尚未收到申請案件。他表示，未來經濟部也會依國家安全、及整體產業發展角度去做審查。

龔明鑫今日舉行年終記者會。台美關稅才剛底定，龔明鑫表示，我承諾對美國投資2,500億美元，仍是以企業自主投資為主，經濟部雖有盤點可能赴美企業，但仍要由企業自行宣布，估計半導體、伺服器及AI等產業為主。

隨著台積電先進製程持續赴美日設廠，龔明鑫強調，台灣產業不會「空洞化」，因為台積電在台灣的投資並沒有減少，現在是顧客追著他跑，但台積電也要持續開發先進製程，所以，只要有機會台積電就一定會投資在台灣，「這你放心」，而且將來後續在台灣的產能也非常可觀。

他表示，台積電去日本投資，主要是因應當地的客戶跟需求，但在日本開第一個廠之後，原本是應用車上晶片，但是現在AI伺服器需求量大，因此才會考慮再設第2個廠，這也是因應客戶的需要而轉變。他認為，台積電最先進製程及技術，還是在台灣，甚至於最賺錢。

今年1月16日台美關稅底定時，美國商務部長盧特尼克指出，目標2028年台灣半導體產能4成要轉移至美；龔明鑫當時回應，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%。而今再增加日本1座先進製程，他認為，台積電先進製程海外占比仍低。

媒體詢問，台積電陸續海外投資，經濟部投審會是否維持「N-1」技術代差的優勢？龔明鑫表示，當時維持「N-1」海外投資審標準是為限制赴中國大陸投資。至於赴其他國家投資，實務上也會是跟台灣技術有落差情況，都是先在台灣研發，成功量產後再移往海外，例如台積電赴日本投資3奈米，但2奈米已在台灣量產成功，這就是台灣優先，布局全球。在實務運作上，不必用法規去規定它。