快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

對抗資訊戰！台灣團隊開發AI查核工具 文章真偽一鍵可知

中央社／ 台北5日電

由台灣民間開發的AI事實查核工具「真假meow一下」正式發表，只要在Chrome上安裝，就可一鍵生成查核報告，台灣數位外交協會創辦人郭家佑今天指出，國際對台灣應對資訊戰經驗感興趣，此工具有助輸出台灣經驗。

台灣數位外交協會與台灣網路資訊中心（TWNIC）及台灣工程師團隊「事實貓咪偵探社」今天正式發表「真假meow一下」AI新聞事實查核Chrome擴充功能。只要在Chrome瀏覽器安裝「真假meow一下」擴充工具，就能一鍵生成查核報告，分析網路文章內容是事實或觀點。

郭家佑表示，認知作戰對台灣社會造成影響，也引起大眾關注，從公民社會角度提出解方，具有非常重要的意義。希望能繼續將此專案擴大到國際，甚至推出英文版，與他國智庫分享此工具時，也獲得正面反饋。

開發團隊則說，中文AI事實查核工具較少，但「真假meow一下」屬公益性質，算力上還是有其限制，希望未來能爭取到更多贊助者，完備AI工具。

事實查核 網路 對台
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

抹布非萬能！家事達人揭大掃除「常犯3個錯誤」 第一步竟然不是清潔

AI影像生成改變產業？前立委孫大千出書「一學就會的AI影像生成術」

部桃醫院創新擬真教具上線 可望提升洗腎穿刺訓練精準度

零日團隊告萊爾校長團隊侵權 陳菁徽：玻璃心碎滿地

相關新聞

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客...

台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高...

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

台積電宣布將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移遞減。民進黨立委陳冠廷表示，此一憂慮忽略半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。