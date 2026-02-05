對抗資訊戰！台灣團隊開發AI查核工具 文章真偽一鍵可知

由台灣民間開發的AI事實查核工具「真假meow一下」正式發表，只要在Chrome上安裝，就可一鍵生成查核報告，台灣數位外交協會創辦人郭家佑今天指出，國際對台灣應對資訊戰經驗感興趣，此工具有助輸出台灣經驗。

台灣數位外交協會與台灣網路資訊中心（TWNIC）及台灣工程師團隊「事實貓咪偵探社」今天正式發表「真假meow一下」AI新聞事實查核Chrome擴充功能。只要在Chrome瀏覽器安裝「真假meow一下」擴充工具，就能一鍵生成查核報告，分析網路文章內容是事實或觀點。

郭家佑表示，認知作戰對台灣社會造成影響，也引起大眾關注，從公民社會角度提出解方，具有非常重要的意義。希望能繼續將此專案擴大到國際，甚至推出英文版，與他國智庫分享此工具時，也獲得正面反饋。

開發團隊則說，中文AI事實查核工具較少，但「真假meow一下」屬公益性質，算力上還是有其限制，希望未來能爭取到更多贊助者，完備AI工具。