集邦：面板廠春節調控產能 電視面板2月續漲

集邦科技（TrendForce）5日發布2月上旬面板報價預測。TrendForce研究副總范博毓表示，由於面板春節期間進行產能調控作業，推升電視面板價格全面走升；監視器面板則是價格持平；筆電用面板走跌。

范博毓表示，2月TV面板需求仍維持在相對較穩定水準，加上面板廠明確表示將在農曆春節期間進行5~7天不等的產能調控，2月份平均稼動率預期約較1月份修正10%，可望支撐供需維持在較為平衡的狀態，也有助於TV面板價格的上揚。目前預估2月份TV面板價格有機會看到全面上漲趨勢，32吋、43吋與50吋預估上漲1美元，55吋、65吋與75吋則預計上漲2美元。

他說，2月在TV面板價格確立全面上漲趨勢，加上MNT面板需求較預期佳，品牌客戶陸續有急單增加之下，面板廠也開始積極醞釀MNT面板價格調漲。經過1~2個月針對中國華南市場的Open Cell面板價格調漲後，預估2月份起面板廠也將開始積極調升MNT面板模組價格。目前觀察23.8吋FHD供應仍偏吃緊，因此就2月份的MNT面板價格趨勢來看，23.8吋FHD Open Cell面板預估調漲0.3美元，27吋FHD Open Cell面板預估調漲0.1美元。而23.8吋FHD面板模組也有望率先調漲0.2美元。

至於筆記型電腦用面板，2月受記憶體與其他半導體料件供貨吃緊與漲價的影響，筆電品牌客戶持續針對筆電面板進行提前備貨，但要求筆電面板價格下跌的力道有增無減。面板廠為了維繫與筆電品牌客戶的關係，短期爭取訂單的穩定之下，在面板價格的態度上持續放軟，因此筆電面板呈現與其他兩大應用不同的價格走勢，目前預估2月份的筆電面板價格全尺寸呈現下跌態勢，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。