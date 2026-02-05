集邦：面板廠春節調控產能 電視面板2月續漲

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）5日發布2月上旬面板報價預測。集邦/提供
集邦科技（TrendForce）5日發布2月上旬面板報價預測。TrendForce研究副總范博毓表示，由於面板春節期間進行產能調控作業，推升電視面板價格全面走升；監視器面板則是價格持平；筆電用面板走跌。

范博毓表示，2月TV面板需求仍維持在相對較穩定水準，加上面板廠明確表示將在農曆春節期間進行5~7天不等的產能調控，2月份平均稼動率預期約較1月份修正10%，可望支撐供需維持在較為平衡的狀態，也有助於TV面板價格的上揚。目前預估2月份TV面板價格有機會看到全面上漲趨勢，32吋、43吋與50吋預估上漲1美元，55吋、65吋與75吋則預計上漲2美元。

他說，2月在TV面板價格確立全面上漲趨勢，加上MNT面板需求較預期佳，品牌客戶陸續有急單增加之下，面板廠也開始積極醞釀MNT面板價格調漲。經過1~2個月針對中國華南市場的Open Cell面板價格調漲後，預估2月份起面板廠也將開始積極調升MNT面板模組價格。目前觀察23.8吋FHD供應仍偏吃緊，因此就2月份的MNT面板價格趨勢來看，23.8吋FHD Open Cell面板預估調漲0.3美元，27吋FHD Open Cell面板預估調漲0.1美元。而23.8吋FHD面板模組也有望率先調漲0.2美元。

至於筆記型電腦用面板，2月受記憶體與其他半導體料件供貨吃緊與漲價的影響，筆電品牌客戶持續針對筆電面板進行提前備貨，但要求筆電面板價格下跌的力道有增無減。面板廠為了維繫與筆電品牌客戶的關係，短期爭取訂單的穩定之下，在面板價格的態度上持續放軟，因此筆電面板呈現與其他兩大應用不同的價格走勢，目前預估2月份的筆電面板價格全尺寸呈現下跌態勢，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。

電視面板 筆電 春節
相關新聞

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客...

台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高...

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

台積電宣布將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移遞減。民進黨立委陳冠廷表示，此一憂慮忽略半...

