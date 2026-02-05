快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

搶AI門票 力積電與美光策略合作獲HBM後段代工訂單

中央社／ 新竹5日電

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）策略合作，力積電表示，除銅鑼廠處分予美光，可望有18億美元入帳，同時可望獲得美光HBM後段代工訂單，並將精進DRAM製程技術。

力積電下午召開線上法人說明會，法人關注與美光的合作案。力積電總經理朱憲國指出，銅鑼廠將分階段轉讓予美光，加速美光在台灣布局，現有的設備和人員將轉回力積電新竹廠區，力積電則將有18億美元入帳，主要用於降低負債。

朱憲國說，力積電納入美光先進封裝供應鏈，雙方建立長期夥伴關係，而美光同意預付設備款，力積電未來將設置專線，提供美光高頻寬記憶體（HBM）後段代工。

朱憲國表示，為美光代工業務最快明年才可望貢獻業績，不過，內部訂定目標3年內3D人工智慧（AI）業務可望貢獻20%營收。

朱憲國表示，力積電目前以4Gb DDR3產品技術為主，將透過與美光合作精進技術，包括容量及速度都將提升，至於細節則不便多談。

美光 力積 晶圓代工廠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

成交值前十名有一半都是記憶體 大跌之下誰最受外資青睞？

力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

相關新聞

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，並且宣布評估在熊本興建第2座晶圓廠並可望改採3奈米製程技術...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客...

台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高...

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

台積電宣布將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移遞減。民進黨立委陳冠廷表示，此一憂慮忽略半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。