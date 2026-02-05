零壹科技深化AI生態圈布局 正式代理未來巢與米萊前進

零壹科技（3029）宣布，日前已正式取得台灣兩家 AI 新創團隊未來巢（Futurenest）與米萊前進（Miraieapps）代理權，大幅擴大零壹 AI 生態圈的整合範圍。面對全球 AI 應用從實驗走向深層落地的趨勢，零壹結合既有的 NVIDIA 產品代理與雲地基礎建設優勢，以「知識智慧」與「人機協作」為雙引擎，強化企業在資料治理、知識管理、流程優化與服務品質控管等領域的 AI 應用能力，，協助企業實現高信任度、可評估、可擴展的 AI 部署。

此次特別針對企業在「深度知識管理」與「人員合規訓練」兩大痛點，提供解決方案。未來巢協助企業內部的文件、報告、規範等非結構化資料，轉化為可快速檢索、準確回應甚至深度分析的AI知識庫，適用於需處理大量法遵文件的金融業，以及公文管理需求龐大的政府單位。米萊前進則聚焦於客服、業務等第一線人員的AI模擬訓練與語音質檢，協助金融、保險、電信等高監管產業在擴張人力的同時，確保服務品質與合規標準，降低人為疏失風險。

零壹科技總經理陳鍵忠表示：「AI 的價值不在於技術炫麗，而在於能否真正融入企業的運作流程與決策體系，並在合規、安全的前提下帶來可衡量的成果。零壹將持續扮演『AI 應用推動者』的角色，透過策略合作與生態圈整合，協助企業建構可信任、可長期發展的 AI 能力。」

此次導入的兩項 AI 技術能力，與零壹既有的雲端與 NVIDIA DGX/伺服器業務形成連動，為企業提供一體化的 AI 架構。未來巢深耕企業知識 AI 應用，能夠處理文字、圖表、音檔等各類型文件，將企業內部的技術手冊、法規文件、會議記錄等資料，轉化為AI可理解並快速搜尋的知識庫，搭配完整的企業級安全架構設計，協助組織建立可信任且可追溯的智慧資產。未來巢為 NVIDIA Inception Program 與微軟新創加速器認定夥伴，並於 2025 年 Computex 獲 NVIDIA 創辦人黃仁勳演講背板展示背書，展現其在 AI 應用領域的創新能量與市場認可度。隨著企業面臨龐大文件管理與知識傳承挑戰，未來巢的解決方案已成為金融機構進行法遵與財務文件分析、政府單位推動公文智慧化、製造業落實技術知識傳承的重要工具，在高知識密度情境下協助客戶強化知識分析與治理，提供高水準、低誤差的 AI 表現。

米萊前進則具有深厚的金融科技實戰背景，專精於AI語音辨識與對話品質分析技術，是業界少數能同時滿足「專業訓練」與「合規監理」雙重需求的 AI 技術夥伴。其提供可模擬真實場景進行沉浸式訓練的 AI 智慧對練服務，協助金融、客服、保險及業務拓展等第一線人員快速提升專業能力與應對技巧，大幅縮短培訓周期；同時藉由 AI 語音質檢方案，在高度監管產業中有效控管服務流程的合規風險，降低人為疏失與違規成本。這組「訓練 + 質檢」雙引擎，讓企業在擴張業務規模的同時，維持服務品質與合規標準，已逐步成為高成長企業建構 AI 能力的重要標準配置。

透過未來巢與米萊前進的技術導入，零壹科技得以協助企業從資料與知識治理，一路延伸至前線人員訓練與服務管控，逐步建立「可被驗證、可被管理、可被放大」的 AI 應用體系，並與零壹在顧問服務、系統整合與基礎建設上的既有實力形成完整閉環。