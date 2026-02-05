華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便面臨挑戰，仍是持續看好長期發展，並且對自家ROG系列產品頗具信心，有自信能交出優異成績。

今年適逢華碩旗下電競領導品牌 ROG 玩家共和國成立 20 周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，隆重推出科技普及教育漫畫 ─《 ROG OMNI 無懼特攻 》，希望能夠將ROG「天生武士」的精神帶給玩家們，同時達到寓教於樂的目的。

華碩電腦共同執行長許先越表示，《 ROG OMNI 無懼特攻 》對華碩而言，不僅是一部充滿想像力的跨域創作，更承載著華碩對未來世代的深切期許。希望透過這次與文教的結合，將科技較為艱澀的硬知識轉化為激發探索的力量，喚醒讀者內心「天生無懼」的火種，鼓舞他們勇於創新、迎接挑戰，進而深化科技產業的軟實力。

《 ROG OMNI 無懼特攻 》承繼品牌的深厚底蘊，書中的冒險故事奠基自 2017 年華碩以 ROG 精神衍生出的 IP 「ROG SAGA」，它描繪近未來的科幻世界，傳達「天生無懼」的核心精神；ROG 近年積極跨足數位內容產製，繼 2023 年與文策院合作開啟電競與 ACG 產業的對話後，此次更與聯經出版共同打造這部集結科技專業、人文教育與娛樂文化的巨輪，期望能貼近年輕世代與玩家社群的連結，不僅擴大在遊戲與電競市場的影響力，更透過文化軟實力為下一代注入科技創新動能。

對於今年的種種挑戰及變數，華碩表示，仍會專注於玩家的需求，打造各式各樣創新的產品，滿足玩家們的喜好，進而帶動其餘產品的買氣。