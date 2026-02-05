快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
華碩共同執行長許先越（中）出席漫畫發表會現場。記者秦鈺翔／攝影
華碩共同執行長許先越（中）出席漫畫發表會現場。記者秦鈺翔／攝影

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便面臨挑戰，仍是持續看好長期發展，並且對自家ROG系列產品頗具信心，有自信能交出優異成績。

今年適逢華碩旗下電競領導品牌 ROG 玩家共和國成立 20 周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，隆重推出科技普及教育漫畫 ─《 ROG OMNI 無懼特攻 》，希望能夠將ROG「天生武士」的精神帶給玩家們，同時達到寓教於樂的目的。

華碩電腦共同執行長許先越表示，《 ROG OMNI 無懼特攻 》對華碩而言，不僅是一部充滿想像力的跨域創作，更承載著華碩對未來世代的深切期許。希望透過這次與文教的結合，將科技較為艱澀的硬知識轉化為激發探索的力量，喚醒讀者內心「天生無懼」的火種，鼓舞他們勇於創新、迎接挑戰，進而深化科技產業的軟實力。

《 ROG OMNI 無懼特攻 》承繼品牌的深厚底蘊，書中的冒險故事奠基自 2017 年華碩以 ROG 精神衍生出的 IP 「ROG SAGA」，它描繪近未來的科幻世界，傳達「天生無懼」的核心精神；ROG 近年積極跨足數位內容產製，繼 2023 年與文策院合作開啟電競與 ACG 產業的對話後，此次更與聯經出版共同打造這部集結科技專業、人文教育與娛樂文化的巨輪，期望能貼近年輕世代與玩家社群的連結，不僅擴大在遊戲與電競市場的影響力，更透過文化軟實力為下一代注入科技創新動能。

對於今年的種種挑戰及變數，華碩表示，仍會專注於玩家的需求，打造各式各樣創新的產品，滿足玩家們的喜好，進而帶動其餘產品的買氣。

ROG 華碩 科技
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華碩推動漫玩真的！初刊漫畫「ROG OMNI 無懼特攻」現身國際書展

日本漫畫大師現身嶺東科大 跨海動漫工作坊報名即秒殺

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

華碩全面押注 AI！施崇棠談職場白領未來價值：具3能力不被 AI 取代

相關新聞

日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客...

台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高...

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

台積電宣布將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移遞減。民進黨立委陳冠廷表示，此一憂慮忽略半...

TUF Gaming《黑色行動7》特別版顯示卡超限量上市

華碩5日與AMD、遊戲《決勝時刻®》攜手推出TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT《黑色行動7》特別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。