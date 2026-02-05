國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由台灣西門子軟體工業及易富迪科技提供學界高階計算流體工程模擬軟體資源，結合國網中心高效能運算算力平台，打造全台最具規模的電腦輔助工程設計應用與育才環境。

國網中心為全台唯一提供大型超級電腦與學術研究網路的國家實驗室，國研院國網中心主任張朝亮表示，此次合作預期將提升台灣在工程流體模擬、航太技術、能源應用及相關科研領域的研究效能，打造更具國際競爭力的研發環境。

本次合作的軟體涵蓋用於多物理場CFD模擬的Simcenter™ STAR-CCM+™、用於多領域設計分析與優化的Simcenter™ HEEDS™與用於進階機械模擬的Simcenter™ 3D等軟體，提供學術單位使用。學生可透過國研院國網中心「創進一號」、「晶創25」及後續建置的新世代主機進行模擬計算。

台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋表示，此次合作同時結合具公信力的認證機制，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來關鍵人才。易富迪科技執行長簡志明表示，持續以具公信力的專業技術能量，支持產學合作與人才培育。

國研院表示，此項合作象徵台灣在高效能運算與工程模擬領域邁向新階段。建立更具競爭力的科研環境，並推動臺灣在數位研發、工程科學與AI技術上的長期創新。