台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高（3284）熊本台積電周邊二大開發基地含金量跳升，中長期投資價值浮現。

法人分析，台積電熊本二廠原先規劃6至12奈米成熟製程，如今升等到3奈米先進製程，代表未來進駐熊本的將是數以千計的高端工程師、研發人員及來自全球的半導體專家，高品質人才的遷入，當地居住機能出現更高標準的要求。

太普高董事長呂金發指出，台灣建商見證過新竹、台中、台南與高雄因台積電進駐而產生的城市蛻變，核心企業進駐，除了帶動就業外，區域高品質生活需求同步提高。

呂金發表示，太普高目前在熊本已規劃二大發展核心基地，精確鎖定台積電進駐後的商務與定居需求。

其中已經動土的本莊三丁目「酒店式公寓」，鎖定短中長期商旅需求，規劃14層樓，36至144平方米的9種戶型，共177個單位，預計40%出售並提供投報率6%以上的包租代管服務；其餘60%保留由太普高集團自行經營。全案預計於今年4、5月開始興建，2028年完工營運。

呂金發說，另外在熊本台積電二廠第一排有5,500坪基地，步行不到10分鐘即可抵達廠區，規劃約200戶住宅，並配置11層樓的專業飯店，同樣由太普高團隊自行經營，確保服務品質與管理價值。

三嘉地產社長呂維哲表示，團隊在過去三年內親自赴日考察近 30 趟，從選地、法律合規到結合日本職人精神的建築設計，每一步都展現出台灣建商參與國際競爭的決心。