台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

中央社／ 新竹5日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客戶龐大需求，不僅有助台積電增強產能配置彈性，對台積電的AI客戶、日本半導體產業鏈及日本政府都將具正面效益，可望創下多贏局面。

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天上午與日本首相高市早苗會面，表示台積電正在評估規劃在熊本興建中的第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求。

專家說，對於台積電評估規劃熊本第2座晶圓廠改採先進的3奈米製程不意外，因為AI需求強勁，尤其是AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）的Vera Rubin需要6顆全新晶片同時量產，台積電先進製程產能供不應求，是驅使台積電熊本第2座晶圓廠評估規劃改採3奈米的主因。

專家表示，台積電熊本第2座晶圓廠3奈米製程技術初期並不是為了日本客戶，應主要為了滿足輝達等美系AI客戶龐大需求。

專家指出，台積電在台灣和美國加速布局先進製程產能，未來也在日本布局先進製程，將有助增強產能配置彈性及降低風險，而且台積電積極擴產，客戶也可受惠，避免產能不足的影響。

隨著邊緣運算應用逐步落地，專家表示，台積電熊本第2座晶圓廠未來可能擴大服務日本產業，預期應以機器人及自駕車相關領域為主。

專家指出，隨著台積電擴大日本投資布局，日本半導體產業鏈可望受惠，就近爭取台積電帶來的商機。此外，對於日本經濟提升也有助益。

專家表示，台積電擴大投資日本，在水、電、環保及人才等方面都可能面臨挑戰，需要日本中央政府協助克服，魏哲家與高市早苗會面應是爭取支持。

專家預期，未來台積電在台灣、美國和日本先進製程產能仍無法滿足AI客戶強勁需求，預期德國德勒斯登廠不排除可能跟進調整製程技術規劃，值得追蹤觀察。

台積電2025年第4季3奈米營收比重達28%，僅次於5奈米的35%。目前台積電3奈米主要在南科廠量產，除熊本廠外，2027年下半年美國亞利桑那廠也將導入3奈米。

台積電 日本 晶圓廠 輝達 熊本 AI
