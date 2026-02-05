資策會通過數產署 AI 能量登錄 建立可信賴的人才認證機制

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為推動AI人才培育，數發部數產署積極推動「人工智慧技術服務機構能量登錄」，其中資策會近日已通過並獲核定為「人工智慧技術教育訓練」單位，象徵AI教育與認驗證機制，已獲政府認可，成為產業與民眾可信賴的AI能力判定依據。

「人工智慧技術服務機構能量登錄」是由政府建構具公信力的AI技術與服務能量體系，作為推動產業AI應用與人才發展的重要基礎。資策會此次通過登錄並取得人工智慧教育訓練單位資格，代表AI教育與培訓作法已納入政府認可的AI產業體系，成為企業、學界與社會在AI學習與能力判定上的重要依據。

資策會數位教育研究所長張育誠指出，隨著生成式AI與智慧應用快速普及，市場已不再僅以「是否上過課」作為人才判斷標準，而是更加重視能力是否具備明確指標、可被驗證、且能被企業實際採信。為回應產業需求，資策會教研所已建置多項人才驗證服務，涵蓋生成式AI能力認證、人工智慧工程素養，以及美術設計、辦公室應用、行銷科技等多元領域，並將持續拓展至更多專業面向，以回應不同產業與工作場景對AI及數位能力的實際需求。

此外，資策會積極攜手產業與學界，共同建立清楚且具公信力的人才能力指標，透過一致且具公信力的能力框架與驗證機制，幫助企業快速辨識具即戰力的人才，學校可據此優化課程設計、強化與產業需求的連結，而學習者也能以具體且被認可的成果，清楚展現自身專業實力與職場競爭優勢。

展望未來，資策會將以通過AI能量登錄為基礎，持續精進AI教育訓練與人才驗證服務品質，並深化與產業、公協會及學研單位的合作，從「與民興利」的公共服務角度出發，推動AI能力學習與驗證機制普及化，逐步打造「學得會、用得到、被認可」的健全AI人才發展環境，為臺灣數位經濟注入穩定且長期的成長動能。

AI 教育 資策會
相關新聞

日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

華碩首次跨界合作推出電競 IP 漫畫 自信 ROG 今年有望交出好成績

華碩（2357）共同執行長許先越5日於出席科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》發表會，會前表示電競產業今年即便...

台積電熊本二廠改採3奈米 專家：為滿足輝達等AI客戶

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，初期應是為了滿足輝達等美系AI客...

台積電日本3奈米廠加持 太普高熊本布局含金量跳升、投資價值浮現

全球半導體龍頭台積電（2330）於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高...

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

台積電宣布將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移遞減。民進黨立委陳冠廷表示，此一憂慮忽略半...

TUF Gaming《黑色行動7》特別版顯示卡超限量上市

華碩5日與AMD、遊戲《決勝時刻®》攜手推出TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT《黑色行動7》特別...

