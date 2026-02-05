TUF Gaming《黑色行動7》特別版顯示卡超限量上市

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT《黑色行動7》特別版顯示卡產品照　圖／業者提供
華碩5日與AMD、遊戲《決勝時刻®》攜手推出TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT《黑色行動7》特別版顯示卡，全球限量1,000張，即日起在台上市；其外觀其採用遊戲經典標誌與代表色勾勒鮮明主題風格，將吸引大批粉絲購入。

TUF Gaming Radeon RX 9070 XT《決勝時刻®：黑色行動7》特別版，配備AMD RDNA 4架構、16GB顯示記憶體，以及整合全新機器學習驅動的AMD FSR 4升級技術與AI功能，再加上更快的即時光線追蹤，沉浸體驗有感升級；此外，AMD Software針對特定FidelityFX™ Super Resolution 3.1[2]遊戲(共85款)，亦支援最新機器學習模型，不僅畫面精緻且幀率流暢，透過DisplayPort™ 2.1輸出，還可為高更新率、解析度的頂級螢幕提供卓越頻寬。

憑藉在GPU溫度控制與降噪方面的豐富經驗，華碩也將領先技術應用於TUF Gaming Radeon RX 9070 XT《決勝時刻®：黑色行動7》特別版，其具備三個11葉片軸向式風扇與最佳化散熱鰭片陣列，以維持散熱氣流強勁穩定，搭配雙滾珠軸承設計，大幅延長兩倍使用壽命；鋁製背板上的寬大通風口設計，還能有效引導熱氣排出，冷卻表現絕佳；而0dB技術則確保風扇在輕度負載下完全停止運轉，打造更悄然靜謐的遊戲場域。

同時，先進的相變GPU散熱片，受熱後會由固態轉為液態，完美填補其與散熱模組間的微小縫隙，無論散熱效果、耐用性皆優於傳統導熱膏；增強結構剛性的特製金屬框架，搭配隨貨附贈的支撐架，亦可有效防止下垂板彎；還有一系列精挑細選的軍規等級元件、貼心的PCB塗層與獨家全自動製程，品質堅固、可靠有保障！

為滿足玩家不同個人喜好，TUF Gaming Radeon RX 9070 XT《決勝時刻®：黑色行動7》特別版，另內建雙BIOS開關，可直覺切換最高效能、安靜模式；或下載免費的GPU Tweak III應用程式，執行進階客製化選項，包括：硬體監控，風扇和效能微調，更貼近使用者真正需求，量身訂做的解決方案。

AMD GPU 華碩
