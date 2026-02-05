台積電赴日改擴3奈米 政院：海外布局仍以台灣為核心

台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，董事長暨總裁魏哲家5日親自拜訪日本首相高市早苗。對此，行政院發言人李慧芝表示，台灣在先進製程產能中的占比仍將維持在80%，政府將持續支持半導體產業，以「台灣為本、全球為目標」原則，並與產業界保持密切溝通。

李慧芝指出，台積電在全球先進製程的布局中，仍以台灣為核心，並保持領先地位。經濟部長龔明鑫先前也曾說明，到2036年，台灣在先進製程產能中的占比仍將維持在80%。魏哲家也多次強調，所有決策皆以客戶需求為依歸，海外布局並非取代台灣。

李慧芝強調，政府將持續支持半導體產業，以「台灣為本、全球為目標」原則，並與產業界保持密切溝通。

台積公司今日也證實「董事長暨總裁魏哲家博士5日在與日本首相高市早苗會面」，並提到，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

魏哲家博士也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。