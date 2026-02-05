快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

台積電赴日改擴3奈米 政院：海外布局仍以台灣為核心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，董事長暨總裁魏哲家5日親自拜訪日本首相高市早苗。對此，行政院發言人李慧芝表示，台灣在先進製程產能中的占比仍將維持在80%，政府將持續支持半導體產業，以「台灣為本、全球為目標」原則，並與產業界保持密切溝通。

李慧芝指出，台積電在全球先進製程的布局中，仍以台灣為核心，並保持領先地位。經濟部長龔明鑫先前也曾說明，到2036年，台灣在先進製程產能中的占比仍將維持在80%。魏哲家也多次強調，所有決策皆以客戶需求為依歸，海外布局並非取代台灣。

李慧芝強調，政府將持續支持半導體產業，以「台灣為本、全球為目標」原則，並與產業界保持密切溝通。

台積公司今日也證實「董事長暨總裁魏哲家博士5日在與日本首相高市早苗會面」，並提到，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

魏哲家博士也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

台積電 日本 半導體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

魏哲家在東京拜會高市早苗 宣布台積電熊本廠直攻3奈米

高市早苗成年輕人流行指標 搭熱潮衝刺眾議院大選

高市早苗人氣爆棚！火車頭效應拉抬自民黨選情 選情分析曝光

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

相關新聞

日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

魏哲家在東京拜會高市早苗 宣布台積電熊本廠直攻3奈米

台積電（2330）董事長魏哲家今天（5日）在東京拜會日本首相高市早苗，宣布2028年將在熊本廠量產更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導體製造的高市而言，堪稱一大斬獲。

不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

台積電今年首場董事會首次前往日本熊本廠舉辦，相較去年董事會赴美後增提美國千億美元投資計畫，業界推測，台積電再度將董事會拉...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

台積電赴日改擴3奈米 政院：海外布局仍以台灣為核心

台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，董事長暨總裁魏哲家5日親自拜訪日本首相高市早苗。對此，行政院發言人李慧芝表示...

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

台積電（2330）董事長魏哲家5日在日本首相官邸與首相高市早苗會面，向日方說明熊本縣菊陽町「第二座晶圓廠」（熊本二廠）的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。