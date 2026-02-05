聽新聞
0:00 / 0:00
高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」
台積電（2330）董事長魏哲家5日在日本首相官邸與首相高市早苗會面，向日方說明熊本縣菊陽町「第二座晶圓廠」（熊本二廠）的最新規劃調整。日媒指出，台積電擬讓熊本二廠導入3奈米的先進製程，若成形，將是日本國內首次量產3奈米等級晶片的案例之一。
日媒轉述會談內容指出，魏哲家向高市說明二廠將生產日本國內前所未有的3奈米等級先進半導體；高市則回應此計畫「令人振奮、也更讓人有信心」，並表示希望朝該方向推動，後續將與台積電保持密切討論與合作。
在產線定位上，熊本二廠先前對外的規劃，曾以6奈米等級為主要方向，但這次與日方會談後，等同釋出「往更先進製程上調」的訊號。
投資規模方面，日媒也給出更細的數字：熊本二廠若因製程升級而擴大設備與建置內容，總投資可能由原先約122億美元（約1.8兆日圓）上修到約170億美元（約2.6兆日圓）。
政策支援面向同樣成為市場關注焦點。日媒指出，日本政府先前已就熊本二廠相關計畫決定提供最高7,320億日圓的補助；若二廠製程與投資規模進一步上調，後續是否需要配套調整，以及日方如何評估追加支援，將是接下來協商重點。
熊本一廠已投入量產（12～28奈米），二廠若上調到3奈米等級，將有助日本在先進邏輯晶片供應鏈的能級往前推進；同時，日本也正推動Rapidus的2奈米量產藍圖，顯示日本正以多路並進方式強化國內先進製造版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言