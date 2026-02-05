快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台積電董事長魏哲家（左二）今上午在日本首相官邸向日相高市早苗（左三）說明熊本二廠新計畫，右一為日官房長官木原稔。左一為台積電企業規劃組織副總經理李俊賢。圖／取自木原稔Ｘ
台積電董事長魏哲家（左二）今上午在日本首相官邸向日相高市早苗（左三）說明熊本二廠新計畫，右一為日官房長官木原稔。左一為台積電企業規劃組織副總經理李俊賢。圖／取自木原稔Ｘ

台積電（2330）董事長魏哲家5日在日本首相官邸與首相高市早苗會面，向日方說明熊本縣菊陽町「第二座晶圓廠」（熊本二廠）的最新規劃調整。日媒指出，台積電擬讓熊本二廠導入3奈米的先進製程，若成形，將是日本國內首次量產3奈米等級晶片的案例之一。

日媒轉述會談內容指出，魏哲家向高市說明二廠將生產日本國內前所未有的3奈米等級先進半導體；高市則回應此計畫「令人振奮、也更讓人有信心」，並表示希望朝該方向推動，後續將與台積電保持密切討論與合作。

在產線定位上，熊本二廠先前對外的規劃，曾以6奈米等級為主要方向，但這次與日方會談後，等同釋出「往更先進製程上調」的訊號。

投資規模方面，日媒也給出更細的數字：熊本二廠若因製程升級而擴大設備與建置內容，總投資可能由原先約122億美元（約1.8兆日圓）上修到約170億美元（約2.6兆日圓）。

政策支援面向同樣成為市場關注焦點。日媒指出，日本政府先前已就熊本二廠相關計畫決定提供最高7,320億日圓的補助；若二廠製程與投資規模進一步上調，後續是否需要配套調整，以及日方如何評估追加支援，將是接下來協商重點。

熊本一廠已投入量產（12～28奈米），二廠若上調到3奈米等級，將有助日本在先進邏輯晶片供應鏈的能級往前推進；同時，日本也正推動Rapidus的2奈米量產藍圖，顯示日本正以多路並進方式強化國內先進製造版圖。

日本 奈米 台積電 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

魏哲家在東京拜會高市早苗 宣布台積電熊本廠直攻3奈米

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

央行戰外資 台幣震盪1.36角

相關新聞

日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

魏哲家在東京拜會高市早苗 宣布台積電熊本廠直攻3奈米

台積電（2330）董事長魏哲家今天（5日）在東京拜會日本首相高市早苗，宣布2028年將在熊本廠量產更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導體製造的高市而言，堪稱一大斬獲。

不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

台積電今年首場董事會首次前往日本熊本廠舉辦，相較去年董事會赴美後增提美國千億美元投資計畫，業界推測，台積電再度將董事會拉...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

台積電赴日改擴3奈米 政院：海外布局仍以台灣為核心

台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，董事長暨總裁魏哲家5日親自拜訪日本首相高市早苗。對此，行政院發言人李慧芝表示...

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

台積電（2330）董事長魏哲家5日在日本首相官邸與首相高市早苗會面，向日方說明熊本縣菊陽町「第二座晶圓廠」（熊本二廠）的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。