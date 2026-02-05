台嘉碩小金雞結盟陸廠 喜獲手機濾波器大單

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，雙方共同取得陸系手機品牌廠濾波器訂單，而台嘉碩也將取得一部分後端製程訂單，形成三贏局面。

據悉，Sawnics總部位於韓國，致力於濾波器製造，台嘉碩於2015年投資該公司，並持有18.5%股權，為單一最大法人股東，並占有一席董事；NewSonic則是無晶圓廠半導體業者，具備Si-SAW（矽基表面聲波）核心技術，終端客戶為陸系一線手機品牌廠。

根據外電消息引述雙方合作協議內容，Sawnics將負責為NewSonic生產高性能Si-SAW晶圓、濾波器與射頻模組，而NewSonic再供應給OPPO、vivo等一線手機品牌廠。

針對旗下小金雞業務動態，台嘉5日證實，Sawnics與Sawnics確實已達成戰略合作，並已取得陸系手機客戶大單，而公司也將獲得Sawnics轉來的濾波器後端製程訂單，預計今年起將陸續貢獻營收。

台嘉碩進一步指出，Sawnics是全球少數擁有6吋產線的Si-SAW的專業代工廠，先前已供貨給北美一線手機品牌廠，如今與NewSonic合作後，則再切入陸系手機品牌供應鏈，市場競爭力相當不錯。

台嘉碩去年度營收22.3億元，年增2.4%。由於上游包含金、銀等貴金屬，以及稀土價格上漲，目前台嘉碩已對部分產品調漲價格，加上客戶需求都有增加，且衛星、AI領域用的產品已小量量產，並陸續和客戶認證中，均有助後續毛利率維持。

展望未來，台嘉碩預估，在匯率回穩、產品價格調漲，加上各領域應用需求有所回溫下，今年營運持審慎樂觀看待。