台嘉碩小金雞結盟陸廠 喜獲手機濾波器大單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，雙方共同取得陸系手機品牌廠濾波器訂單，而台嘉碩也將取得一部分後端製程訂單，形成三贏局面。

據悉，Sawnics總部位於韓國，致力於濾波器製造，台嘉碩於2015年投資該公司，並持有18.5%股權，為單一最大法人股東，並占有一席董事；NewSonic則是無晶圓廠半導體業者，具備Si-SAW（矽基表面聲波）核心技術，終端客戶為陸系一線手機品牌廠。

根據外電消息引述雙方合作協議內容，Sawnics將負責為NewSonic生產高性能Si-SAW晶圓、濾波器與射頻模組，而NewSonic再供應給OPPO、vivo等一線手機品牌廠。

針對旗下小金雞業務動態，台嘉5日證實，Sawnics與Sawnics確實已達成戰略合作，並已取得陸系手機客戶大單，而公司也將獲得Sawnics轉來的濾波器後端製程訂單，預計今年起將陸續貢獻營收。

台嘉碩進一步指出，Sawnics是全球少數擁有6吋產線的Si-SAW的專業代工廠，先前已供貨給北美一線手機品牌廠，如今與NewSonic合作後，則再切入陸系手機品牌供應鏈，市場競爭力相當不錯。

台嘉碩去年度營收22.3億元，年增2.4%。由於上游包含金、銀等貴金屬，以及稀土價格上漲，目前台嘉碩已對部分產品調漲價格，加上客戶需求都有增加，且衛星、AI領域用的產品已小量量產，並陸續和客戶認證中，均有助後續毛利率維持。

展望未來，台嘉碩預估，在匯率回穩、產品價格調漲，加上各領域應用需求有所回溫下，今年營運持審慎樂觀看待。

手機 晶圓廠
日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

魏哲家在東京拜會高市早苗 宣布台積電熊本廠直攻3奈米

台積電（2330）董事長魏哲家今天（5日）在東京拜會日本首相高市早苗，宣布2028年將在熊本廠量產更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導體製造的高市而言，堪稱一大斬獲。

不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

台積電今年首場董事會首次前往日本熊本廠舉辦，相較去年董事會赴美後增提美國千億美元投資計畫，業界推測，台積電再度將董事會拉...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

台積電赴日改擴3奈米 政院：海外布局仍以台灣為核心

台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，董事長暨總裁魏哲家5日親自拜訪日本首相高市早苗。對此，行政院發言人李慧芝表示...

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

台積電（2330）董事長魏哲家5日在日本首相官邸與首相高市早苗會面，向日方說明熊本縣菊陽町「第二座晶圓廠」（熊本二廠）的...

