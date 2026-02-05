聽新聞
0:00 / 0:00
台積電日本熊本改擴3奈米公司證實了！魏哲家親會日相
日本媒體報導，台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，公司今日證實此事，台積公司董事長暨總裁魏哲家今日並親自拜訪日本首相高市早苗。
台積電完整回應如下：
台積公司董事長暨總裁魏哲家博士5日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家博士也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言