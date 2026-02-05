台積電日本熊本改擴3奈米公司證實了！魏哲家親會日相

日本媒體報導，台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，公司今日證實此事，台積公司董事長暨總裁魏哲家今日並親自拜訪日本首相高市早苗。

台積電完整回應如下：

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士5日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家博士也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。