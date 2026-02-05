華碩推動漫玩真的！初刊漫畫「ROG OMNI 無懼特攻」現身國際書展

華碩經營電競品牌ROG玩家共和國20年， 宣布跨界經營二次元動漫IP，推出「ROG OMNI」AI機器人跟天才駭客少女AchT兩支IP，並首度參與國際書展邀漫畫家發表連載實體漫畫《ROG OMNI無懼特攻》第一集，「我們是玩真的！」華碩筆電行銷處長傅星翔透露，未來每半年將推出連載漫畫宣示長期經營動漫文化市場。

華碩ROG電競品牌計畫跨入連載動漫市場，打造長賣體系，5日推出第一本連載漫畫擴充品牌資產《ROG OMNI無懼特攻》1，公司表示，華碩內部動用主機板、筆電工程師參與，與聯經出版社合作打造第一本ROG品牌實體漫畫，傅星翔表示，這是首次以「資料科學」世界觀打造一個處於浮空城的冒險故事，期望ROG不只是電競品牌，更是情感品牌。

華碩共同執行長許先越表示，遊戲產業跟動漫產業關連度很高，要深度跟消費者連結，軟性力量很重要，除可以傳達品牌精神，也希望把品牌精神（For Those Who Dare）的精神傳達給玩家。

華碩是電競硬體品牌，過去主力玩家年齡層在18~30歲，而用戶年齡層在18~55歲，此次則透過動漫向下觸及更年輕族群。

華碩指出，2023年曾跟文策院簽MOU打造一個ROG SAGA團隊，期望打造專屬IP，正式進入動漫產業，後來團隊跟聯經討論一年多，逐漸完善以獨特浮空城面臨過熱危機及資料科學為主的世界觀，加上硬體科技工程師科普背書，期望以每半年推一本連載長期漫畫方式，經營9~15歲讀者群，許先越表示，目標是經營高娛樂性跟科普教育雙重目標，期望讀者看完也能理解電腦硬體基礎知識，埋下一個科技的種子。華碩也將捐出第一集作品到全台370多家國中小學校圖書館及400家慈濟閱讀軒。

華碩不只是跨界出書推連載漫畫，電競跨界合作動作多，也跟IKEA合作電競桌椅，並與GoPro合作創作筆電。

許先越表示，AI雖功能非常強大，但對情感的理解是人類獨有的，也是AI無法被取代的，華碩也希望打破過去硬體產品偏向「理性」的形象，透過推出故事書這類 IP（智慧財產權）產品，與消費者建立更緊密的「感性」與心理連結。