台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

台積電已正式敲定在日本熊本縣量產3奈米先進半導體的計畫。國民黨立委吳宗憲今日示警，這會降低矽盾保護台灣的效果，而高階製程、晶片的主要供應若離開台灣，對美國而言，台灣的戰略價值一定會降低。

台積電董事長魏哲家今上午向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體的工廠。

吳宗憲說，台積電的全球布局對台積電或其股東，也許是好事，但對於台灣以及人民來說，是不好的事情，因為會降低矽盾對於台灣的保護，「護國神山」效果已不如以往。

吳宗憲指出，相關投資如果移到其他國家的話，也會降低企業在台灣對於基礎建設的投資，譬如原來需要自己的道路、發電廠等，這都會降低，工作機會也會減少。更重要的是，台灣一步步喪失晶片製造龍頭的地位，不光影響國家安全，也影響經濟。

如台積電先進製程產分散全球，是否也可能降低台灣對美國的戰略價值？吳宗憲強調，只要高階製程、晶片的主要供應都移到其他國家，離開台灣，台灣的戰略價值一定會降低，晶片已屬戰略物資，現在各式各樣的武器、民生用品等，都需要用到高階晶片。因此美國無法承受晶片供應鏈斷裂的風險。

吳宗憲認為，若無斷供風險，或「非台灣」地區生產的晶片如果足夠應急的話，對美國而言，戰略上的需求會差很多，這是不爭的事實。過往台積電尚未外移前，民進黨也是大打台積電「護國神山」牌，只是發生了外移，又要自圓其說，所以又說了另外一套出來。

圖為台積電在日本熊本縣菊陽町的第一座工廠。（美聯社）
圖為台積電在日本熊本縣菊陽町的第一座工廠。（美聯社）

台積電 戰略 美國 吳宗憲
相關新聞

日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

魏哲家在東京會見高市早苗 宣布台積電熊本2廠直攻3奈米

台積電（2330）董事長魏哲家今天在東京拜會日本首相高市早苗，宣布熊本廠將採用更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導...

不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

台積電今年首場董事會首次前往日本熊本廠舉辦，相較去年董事會赴美後增提美國千億美元投資計畫，業界推測，台積電再度將董事會拉...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

台積電日本熊本改擴3奈米公司證實了！魏哲家親會日相

日本媒體報導，台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，公司今日證實此事，台積公司董事長暨總裁魏哲家今日並親自拜訪日本...

台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

台積電已正式敲定在日本熊本縣量產3奈米先進半導體的計畫。國民黨立委吳宗憲今日示警，這會降低矽盾保護台灣的效果，而高階製程...

