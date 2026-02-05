台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

台積電已正式敲定在日本熊本縣量產3奈米先進半導體的計畫。國民黨立委吳宗憲今日示警，這會降低矽盾保護台灣的效果，而高階製程、晶片的主要供應若離開台灣，對美國而言，台灣的戰略價值一定會降低。

台積電董事長魏哲家今上午向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體的工廠。

吳宗憲說，台積電的全球布局對台積電或其股東，也許是好事，但對於台灣以及人民來說，是不好的事情，因為會降低矽盾對於台灣的保護，「護國神山」效果已不如以往。

吳宗憲指出，相關投資如果移到其他國家的話，也會降低企業在台灣對於基礎建設的投資，譬如原來需要自己的道路、發電廠等，這都會降低，工作機會也會減少。更重要的是，台灣一步步喪失晶片製造龍頭的地位，不光影響國家安全，也影響經濟。

如台積電先進製程產分散全球，是否也可能降低台灣對美國的戰略價值？吳宗憲強調，只要高階製程、晶片的主要供應都移到其他國家，離開台灣，台灣的戰略價值一定會降低，晶片已屬戰略物資，現在各式各樣的武器、民生用品等，都需要用到高階晶片。因此美國無法承受晶片供應鏈斷裂的風險。