聽新聞
0:00 / 0:00
台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果
台積電已正式敲定在日本熊本縣量產3奈米先進半導體的計畫。國民黨立委吳宗憲今日示警，這會降低矽盾保護台灣的效果，而高階製程、晶片的主要供應若離開台灣，對美國而言，台灣的戰略價值一定會降低。
台積電董事長魏哲家今上午向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體的工廠。
吳宗憲說，台積電的全球布局對台積電或其股東，也許是好事，但對於台灣以及人民來說，是不好的事情，因為會降低矽盾對於台灣的保護，「護國神山」效果已不如以往。
吳宗憲指出，相關投資如果移到其他國家的話，也會降低企業在台灣對於基礎建設的投資，譬如原來需要自己的道路、發電廠等，這都會降低，工作機會也會減少。更重要的是，台灣一步步喪失晶片製造龍頭的地位，不光影響國家安全，也影響經濟。
如台積電先進製程產分散全球，是否也可能降低台灣對美國的戰略價值？吳宗憲強調，只要高階製程、晶片的主要供應都移到其他國家，離開台灣，台灣的戰略價值一定會降低，晶片已屬戰略物資，現在各式各樣的武器、民生用品等，都需要用到高階晶片。因此美國無法承受晶片供應鏈斷裂的風險。
吳宗憲認為，若無斷供風險，或「非台灣」地區生產的晶片如果足夠應急的話，對美國而言，戰略上的需求會差很多，這是不爭的事實。過往台積電尚未外移前，民進黨也是大打台積電「護國神山」牌，只是發生了外移，又要自圓其說，所以又說了另外一套出來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言