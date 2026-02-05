快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家在東京會見高市早苗 宣布台積電熊本2廠直攻3奈米

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高市表示 ，台積電熊本廠帶來很大的經濟效益，她希望強化和台積電雙贏的夥伴關係，與台積電合作可做為範例。圖為台積電熊本1廠。路透
高市表示 ，台積電熊本廠帶來很大的經濟效益，她希望強化和台積電雙贏的夥伴關係，與台積電合作可做為範例。圖為台積電熊本1廠。路透

台積電（2330）董事長魏哲家今天在東京拜會日本首相高市早苗，宣布熊本廠將採用更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導體製造的高市而言，堪稱一大斬獲。

台積電原本規劃在興建中的熊本2廠生產 6 至 12 奈米晶片，但因應市場需求轉強及日本政府的大力支持，決定直接導入目前最先進的 3 奈米製程。

魏哲家今天在東京表示，對日本政府「堅定不移的支持」表示感謝。他說，日本是全球科技生態系中的關鍵的一環，若沒有日本官方的支持，在日本蓋晶圓廠根本難以實現。

高市則表示 ，台積電熊本廠帶來很大的經濟效益，她希望強化和台積電雙贏的夥伴關係，與台積電合作可做為範例。

讀賣新聞今天報導，台積電已將此計畫通知日本政府，投資規模預計高達 170 億美元（約 2.6 兆日圓）。日本政府為強化國內半導體製造能力，並考量其對經濟安全的貢獻，也將對此計畫給予支持。

台積電在日本製造升級計畫，可望助推高市強化國內半導體製造的目標，延續前任制定的政策。在高市早苗領導下，日本經濟產業省計劃將先進半導體和人工智慧開發的預算支援，在 4 月開始的財政年度中增加近三倍，達到約 1.23 兆日圓。

日本經濟 台積電 半導體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

高市早苗成年輕人流行指標 搭熱潮衝刺眾議院大選

高市早苗人氣爆棚！火車頭效應拉抬自民黨選情 選情分析曝光

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

相關新聞

日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產...

魏哲家在東京會見高市早苗 宣布台積電熊本2廠直攻3奈米

台積電（2330）董事長魏哲家今天在東京拜會日本首相高市早苗，宣布熊本廠將採用更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導...

不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

台積電今年首場董事會首次前往日本熊本廠舉辦，相較去年董事會赴美後增提美國千億美元投資計畫，業界推測，台積電再度將董事會拉...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

台積電日本熊本改擴3奈米公司證實了！魏哲家親會日相

日本媒體報導，台積電（2330）日本熊本二廠改擴充3奈米，公司今日證實此事，台積公司董事長暨總裁魏哲家今日並親自拜訪日本...

台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

台積電已正式敲定在日本熊本縣量產3奈米先進半導體的計畫。國民黨立委吳宗憲今日示警，這會降低矽盾保護台灣的效果，而高階製程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。