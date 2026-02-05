魏哲家在東京會見高市早苗 宣布台積電熊本2廠直攻3奈米

台積電（2330）董事長魏哲家今天在東京拜會日本首相高市早苗，宣布熊本廠將採用更先進的3奈米晶片，對推動日本本土先進半導體製造的高市而言，堪稱一大斬獲。

台積電原本規劃在興建中的熊本2廠生產 6 至 12 奈米晶片，但因應市場需求轉強及日本政府的大力支持，決定直接導入目前最先進的 3 奈米製程。

魏哲家今天在東京表示，對日本政府「堅定不移的支持」表示感謝。他說，日本是全球科技生態系中的關鍵的一環，若沒有日本官方的支持，在日本蓋晶圓廠根本難以實現。

高市則表示 ，台積電熊本廠帶來很大的經濟效益，她希望強化和台積電雙贏的夥伴關係，與台積電合作可做為範例。

讀賣新聞今天報導，台積電已將此計畫通知日本政府，投資規模預計高達 170 億美元（約 2.6 兆日圓）。日本政府為強化國內半導體製造能力，並考量其對經濟安全的貢獻，也將對此計畫給予支持。

台積電在日本製造升級計畫，可望助推高市強化國內半導體製造的目標，延續前任制定的政策。在高市早苗領導下，日本經濟產業省計劃將先進半導體和人工智慧開發的預算支援，在 4 月開始的財政年度中增加近三倍，達到約 1.23 兆日圓。