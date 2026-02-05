Alphabet今年資本支出上看1850億美元 陸行之：產業鏈受惠、有利3台廠

谷歌（Google）母公司Alphabet公布的財報表現亮眼，今年資本支出將達1,750億至1,850億美元，凸顯公司正加速擴大在AI領域的投入；資深半導體產業評論家陸行之表示，「谷歌加碼資本開支年增達91~102%，幾乎把營運現金流入全部用光，但產業鏈將從中受惠」，他同時點名，將有利供應鏈如博通、聯發科（2454）、創意（3443）、台積電（2330）。

Alphabet公布財報，上季（第4季）營收1,138億美元，年增近18%，優於市場預期；淨利345億美元，年成長約30%；今年資本支出將達1,750億至1,850億美元，幾乎是去年約914億美元的兩倍，大幅超過市場原先預期1,195億美元。

Alphabe表示，今年資本支出主要用於擴充資料中心、部署自製的AI專用晶片TPU，支應Google DeepMind的模型訓練需求，及雲端客戶對算力的強勁需求。

針對谷歌今年資本支大增一事，資深半導體產業評論家陸行之在臉書發文表示，谷歌加碼資本開支年增達91~102%，幾乎把營運現金流入全部用光，但產業鏈將從中受惠。

陸行之認為，谷歌四季度營收及獲利都高於預期，主要是谷歌雲服務及業外獲利超預期貢獻比較明顯，但在擔心同業加碼數據中心資本開支加上其雙子星月活躍用戶增加到7.5億人，谷歌也決定加倍其今年的數據中心資本開支。

陸行之強調，谷歌大增資本開支，可能會讓今年的自由現金流歸零，增加谷歌自身及投資人的風險，但確有利於其ASIC AI、 CPU、 晶圓代工供應鏈如博通，聯發科、創意、台積電。

陸行之臉書全文如下：

