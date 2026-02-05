主動式台股 ETF 規模創高突破1,600億 配息王00982A配息逾10%息利雙收

去年甫問世的主動式台股ETF火熱無法擋，不僅檔數達11檔，規模也是領先台股ETF創高突破1,600億元大關，達1,604.23億元；統計規模百億以上的共有5檔，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動安聯台灣(00993A)。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）第3次配息0.377元創高，預估年化配息率10.02%，不但是主動式台股ETF配息王，更讓投資人息利雙收最可期，想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長。 AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是今年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。