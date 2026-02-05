不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
圖為台積電在日本熊本縣菊陽町的第一座工廠。 （美聯社）
台積電今年首場董事會首次前往日本熊本廠舉辦，相較去年董事會赴美後增提美國千億美元投資計畫，業界推測，台積電再度將董事會拉到海外舉行，除了讓董事了解台積電海外布局外，似乎與近期與各國積極發展AI基礎建設，可能需要台積電加速在日本興建日本第一座先進晶圓廠有關。此次董事會是否會通過將原訂切入6奈米製程的熊本二廠升級為3奈米，備受關注。

台積電表示，由於公司向來不公布董事會舉行時間和地點，因而也未能透露這次遠赴熊本舉行董事會的原因。董事會決議後將會對外公告決議事項。

台積電董事會通常是決議前一季配息和當季資本支出預算，若有重大人事調整，也會在此會中討論通過。據調查，這次的董事會即會通過三位高層人事異動，和歷年最龐大支出的首季資本支出預算。

至於股東關注的配息案，隨著台積電去年第4季每股純益寫下達19.5元單季新高，季配息還有再上調的空間。台積電財務長黃仁昭稍早也預告台積電的股利政策會穩定增加。若董事會維持和去年第3季同樣季配每股配息6元的水準，台積電去年股利將合計達22元；今年預料將會24元起跳，至於會不會在馬年一開始就送給股東一個大紅包，仍有待董事會決議。

今年台積電董事會拉到熊本舉行，順應擴大日本投資的可能性大增。稍早外電披露，台積電熊本二廠因交通規畫及製程重新規畫，原訂將延後至2027年底前投產的計畫恐要延後。

外電表示，修正製程主要原因是，因應全球AI晶片需求激增，台積電正在評估將二廠直接升級為3奈米製程，因而必須調整規畫。台積電對此傳聞不做回應。不過在輝達執行長黃仁勳稍早旋風來台並宴請台積電經營團時，強調台積電未來十年產能將翻倍，也可印證台積電在日本的投資並不會因美國加大投資就拖延，此次在熊本舉行的董事會，應會做出更主動性拉近台日合作的投資計畫。

台積電 董事 熊本
