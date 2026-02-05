台積電魏哲家10時見高市 報告日本熊本改3奈米廠新計畫

台積電昨向日本政府表示熊本二廠將改生產3奈米的先進半導體，台積電董事長魏哲家今（5日）將訪問首相官邸，直接向首相高市早苗傳達此事。

台積電在熊本興建的第二廠，原訂投資122億美元，生產6到12奈米半導體。他們將與日本經濟產業省討論新的生產計畫，設備投資規模上看170億美元。

日本國內未曾生產過3奈米半導體，讀賣指出，日政府認為新計畫有助於大幅增強國內半導體製造能力，考慮增加補助。台積電第二廠原已得到最高7320億日圓的補助。日本政府認為這與Rapidus在北海道要量產的2奈米晶片計畫並不衝突，不會有市場競爭的問題。

熊本日日新聞報導，日本政府已宣布，高市將於當地時間上午11時（台灣時間10時）與魏哲家於首相官邸會面。