超微執行長蘇姿丰透露 新Xbox進展順利

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
超微執行長蘇姿丰3日於財報會議透露，與微軟合作開發的下一代Xbox遊戲機進展順利，相關半客製化晶片專案正依既定規劃推進。 路透
超微執行長蘇姿丰3日於財報會議透露，與微軟合作開發的下一代Xbox遊戲機進展順利，相關半客製化晶片專案正依既定規劃推進。 路透

超微持續衝刺AI布局之餘，遊戲機相關事業同步喊衝，執行長蘇姿丰3日於財報會議透露，與微軟合作開發的下一代Xbox遊戲機進展順利，相關半客製化晶片專案正依既定規劃推進。蘇姿丰預告微軟新遊戲機「有譜」，法人看好，鴻海（2317）、台積電（2330）、群聯（8299）、台達電（2308）、群電（6412）、正崴（2392）等協力廠都將迎來新商機。

蘇姿丰指出，長期長期深耕遊戲主機半客製化系統單晶片（SoC）領域，具備整合CPU、GPU及記憶體控制等關鍵技術能力，能因應新世代平台對效能、功耗與架構的多元需求。

蘇姿丰並未釋出下一代Xbox遊戲機確切上市時間，強調目前產品與技術開發進度符合預期，顯示整體專案推動態勢穩健。

業界分析，遊戲主機世代交替向來是科技業重要需求循環，蘇姿丰的談話，讓市場對微軟下一代xbox遊戲機有更清楚的輪廓，也意味後續新機商機可期，將助益相關供應鏈後市。

法人指出，Xbox遊戲機由鴻海操刀組裝，台達電、群電提供電源周邊元件，正崴供應連接器等，主要系統單晶片則由台積電代工，預料都將搭上未來新機上市備貨商機。

除核心運算晶片外，高速儲存裝置亦是新平台不可或缺的關鍵零組件，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC廠群聯過去即成功切入Xbox Series X供應鏈，提供PCIe Gen4 固態硬碟（SSD）控制晶片

隨著遊戲內容所需儲存容量持續擴大，新一代主機對資料載入速度、傳輸頻寬及儲存穩定性要求更高，群聯也將受惠。

遊戲機 控制晶片 台積電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」 北市翁險遭詐300萬元

GSA 執行長推Podcast 黃仁勳、蘇姿丰、蔡力行、吳田玉都受訪

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股！AI落地 照亮台股供應鏈

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

相關新聞

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下A...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委...

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心...

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年

英特爾執行長陳立武表示，由於人工智慧（AI）熱潮瓜分記憶體供給，電腦業記憶體晶片短缺可能要到2028年才會舒緩，也就是至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。