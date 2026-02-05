聯發科上修資料中心ASIC市場規模

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（4）日表示，相信今年營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長，預期聯發科2027年特殊應用IC（ASIC）營收比重有機會達二成。

法人昨日在法說會上，焦點大多放在聯發科ASIC業務發展。聯發科先前對2028年資料中心ASIC總潛在市場規模預估，已提高為500億美元，這次蔡力行又進一步上修為500億美元至700億美元。

蔡力行強調，聯發科已掌握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能，同時也會調整價格，以反映上揚的供應鏈成本，並以整體獲利能力為考量來分配產能。

聯發科先前已訂下未來二年內取得全球ASIC市場約10％至15％市占率的目標，蔡力行認為，這是比較穩妥的估計，聯發科會爭取更好的表現。

展望今年，蔡力行指出，隨著無所不在的AI持續推動高效能運算（HPC）與AI應用的極限，深信聯發科將能在這些成長機會上持續蓬勃發展。非常有信心今年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。此外，該公司也正全力執行後續專案，並預計於2028年開始貢獻營收。

聯發科評估，當2027年ASIC業務進一步擴張時，預期將可見到相當不錯的營業利潤率。

聯發科並預期，車用解決方案將在今年帶來顯著的營收成長；其運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，及與輝達合作應用於DGX Spark的GB10 專案等，去年營收成長逾八成、達10億美元。聯發科認為，DGX Spark獲得極佳的市場反應，相關營收將於今年加速成長。

蔡力行透露，將持續投資包括5G衛星通訊、6G、先進製程及先進封裝等關鍵技術，以布局邊緣AI與雲端AI解決方案，掌握未來成長契機。