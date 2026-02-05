聯發科上修資料中心ASIC市場規模

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（4）日表示，相信今年營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長，預期聯發科2027年特殊應用IC（ASIC）營收比重有機會達二成。

法人昨日在法說會上，焦點大多放在聯發科ASIC業務發展。聯發科先前對2028年資料中心ASIC總潛在市場規模預估，已提高為500億美元，這次蔡力行又進一步上修為500億美元至700億美元。

蔡力行強調，聯發科已掌握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能，同時也會調整價格，以反映上揚的供應鏈成本，並以整體獲利能力為考量來分配產能。

聯發科先前已訂下未來二年內取得全球ASIC市場約10％至15％市占率的目標，蔡力行認為，這是比較穩妥的估計，聯發科會爭取更好的表現。

展望今年，蔡力行指出，隨著無所不在的AI持續推動高效能運算（HPC）與AI應用的極限，深信聯發科將能在這些成長機會上持續蓬勃發展。非常有信心今年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。此外，該公司也正全力執行後續專案，並預計於2028年開始貢獻營收。

聯發科評估，當2027年ASIC業務進一步擴張時，預期將可見到相當不錯的營業利潤率。

聯發科並預期，車用解決方案將在今年帶來顯著的營收成長；其運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，及與輝達合作應用於DGX Spark的GB10 專案等，去年營收成長逾八成、達10億美元。聯發科認為，DGX Spark獲得極佳的市場反應，相關營收將於今年加速成長。

蔡力行透露，將持續投資包括5G衛星通訊、6G、先進製程及先進封裝等關鍵技術，以布局邊緣AI與雲端AI解決方案，掌握未來成長契機。

聯發科 ASIC 蔡力行
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

ASIC鏈戰力大對決 誰能以最低功耗、提供最高運算價值？

載板十年一遇好行情

聯發科、元太推閱讀台灣隊

相關新聞

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下A...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委...

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心...

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年

英特爾執行長陳立武表示，由於人工智慧（AI）熱潮瓜分記憶體供給，電腦業記憶體晶片短缺可能要到2028年才會舒緩，也就是至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。