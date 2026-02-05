輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委員會，台北市副市長李四川表示，權利金已拍板定案，「還是秘密，不能對外公開」，地上權年限採「50加20」年，在議價與訂約程序後，預計農曆年前簽約。

台北市長蔣萬安昨出席環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮前，接受媒體聯訪時也說，進行區段徵收及市地重劃委員會，後續還有估價審查及議價、訂約程序，預計會在10日至15日之間完成輝達進駐北士科的地上權契約簽署，也就是農曆年前簽約。

外界從去年開始猜測輝達台灣總部權利金約落在97億元至109億元之間，而李四川去年11月間列席台北市議會時也初估若把與新光人壽的解約金44.34億估算在內，與輝達簽訂權利金約大約在120億以內。

下午區段徵收及市地重劃委員會結束後，李四川受訪時指出，T17、T18合併完後，市府要訂金額，權利金包括地價，還有跟新壽合議解約所粗估的金額，經過地價的評議委員會評議結果，但「權利金的金額，還是秘密，不能對外公開」。

他解釋，審定的金額，還會交給業務單位跟輝達來議價，因為只有輝達一家，如果議價完成，當然就會簽約，所以這已經是最後一個程序，「是和輝達的最後一哩路」，若假設議價都順利，一定會在過年前簽約。

北市府昨舉行的區段徵收及市地重劃委員會審議輝達案，主要是依規定以專案設定地上權的方式給輝達，權利金為固定底價且採非公開招標，主要有兩大單位進行審查，包括北市產業發展局評估投資計畫書與委託估價師查估地上權權利金，北市地政局則負責召審議地上權計畫書與權利金。