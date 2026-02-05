美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執行長梁見後高喊：「我們正快速擴張，全力支援AI龐大需求」。法人看好，美超微後市動能強勁，將帶旺雙鴻（3324）、尼得科超眾、華泰、麗臺、南俊等相關供應鏈。

美超微3日盤後飆漲約7%，4日早盤大漲13%。美超微表示，上季營收年增逾一倍、達127億美元，不含部分項目的每股盈餘為0.69美元。分析師原本預估，美超微上季平均營收104億美元、每股盈餘0.49美元，實際成績單優於預期。

展望本季，美超微預估，單季營收至少將達123億美元，不含部分項目的每股盈餘至少為0.6美元。美超微的財測均優於彭博資訊訪調分析師預期的營收102億美元、每股盈餘0.52美元平均值。

美超微並對本會計年度釋出樂觀展望，預期營收可望至少達到400億美元，優於先前預期的360億美元。梁見後在新聞稿中指出：「我們正快速擴張，以支援大型AI與企業級部署，同時持續強化營運與財務執行力。」

美超微出貨喊衝，法人看好將帶旺相關供應鏈。其中，雙鴻、尼得科超眾主要供應美超微散熱相關元件，是新世代AI伺服器必備的配件。

雙鴻受惠主要客戶對伺服器水冷需求強勁，去年合併營收232.8億元，創新高，年增47.6%，去年第4季伺服器相關散熱業務占單季整體營收比重高達72%，當中水冷相關業務營收占比超過50%。

展望未來，雙鴻先前表示，今年首季雖然是產業淡季，但伺服器水冷板出貨動能仍維持高檔不墜，預料本季營運將淡季不淡，保守預估至少與去年第4季持平，並遠優於去年同期，全年營運走勢則是逐季向上。

南俊是美超微伺服器滑軌供應商，主要供應4U以下機種。受惠客戶需求強勁，南俊今年元月營收首度站上3億元大關、達3.02億元，創新高，月增24.4％，年增142.6％。南俊表示，元月營收衝高，主因雲端服務供應商（CSP）客戶的輝達GB系列AI伺服器導軌持續出貨，以及通用型伺服器導軌出貨增溫。

南俊目前也是美系軟體巨擘通用伺服器滑軌獨家供應商，該客戶出具的訂單展望直達2026年中，無論是Eagle stream或是新伺服器平台，南俊均穩居獨供地位。