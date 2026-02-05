美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者陳昱翔蘇嘉維／綜合報導
美超微（Super Micro）。 路透
美超微（Super Micro）。 路透

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執行長梁見後高喊：「我們正快速擴張，全力支援AI龐大需求」。法人看好，美超微後市動能強勁，將帶旺雙鴻（3324）、尼得科超眾、華泰、麗臺、南俊等相關供應鏈。

美超微3日盤後飆漲約7%，4日早盤大漲13%。美超微表示，上季營收年增逾一倍、達127億美元，不含部分項目的每股盈餘為0.69美元。分析師原本預估，美超微上季平均營收104億美元、每股盈餘0.49美元，實際成績單優於預期。

展望本季，美超微預估，單季營收至少將達123億美元，不含部分項目的每股盈餘至少為0.6美元。美超微的財測均優於彭博資訊訪調分析師預期的營收102億美元、每股盈餘0.52美元平均值。

美超微並對本會計年度釋出樂觀展望，預期營收可望至少達到400億美元，優於先前預期的360億美元。梁見後在新聞稿中指出：「我們正快速擴張，以支援大型AI與企業級部署，同時持續強化營運與財務執行力。」

美超微出貨喊衝，法人看好將帶旺相關供應鏈。其中，雙鴻、尼得科超眾主要供應美超微散熱相關元件，是新世代AI伺服器必備的配件。

雙鴻受惠主要客戶對伺服器水冷需求強勁，去年合併營收232.8億元，創新高，年增47.6%，去年第4季伺服器相關散熱業務占單季整體營收比重高達72%，當中水冷相關業務營收占比超過50%。

展望未來，雙鴻先前表示，今年首季雖然是產業淡季，但伺服器水冷板出貨動能仍維持高檔不墜，預料本季營運將淡季不淡，保守預估至少與去年第4季持平，並遠優於去年同期，全年營運走勢則是逐季向上。

南俊是美超微伺服器滑軌供應商，主要供應4U以下機種。受惠客戶需求強勁，南俊今年元月營收首度站上3億元大關、達3.02億元，創新高，月增24.4％，年增142.6％。南俊表示，元月營收衝高，主因雲端服務供應商（CSP）客戶的輝達GB系列AI伺服器導軌持續出貨，以及通用型伺服器導軌出貨增溫。

南俊目前也是美系軟體巨擘通用伺服器滑軌獨家供應商，該客戶出具的訂單展望直達2026年中，無論是Eagle stream或是新伺服器平台，南俊均穩居獨供地位。

營收 超微
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

任天堂上修財測 上季Switch 2狂賣逾700萬台

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

相關新聞

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將與OpenAI達成協議，在OpenAI最近一輪籌資活動中投資200億美元，也...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下A...

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委...

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心...

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。