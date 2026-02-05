分析師看見美超微利潤隱憂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

超微（Super Micro）上季財報與本季財測出色，並上調本會計年度營收展望之際，分析師也看到了公司的一些隱憂，尤其營收雖然增加，但在激烈競爭下，毛利率未見改善，且後續利潤率也有隱憂。

彭博分析，美超微的財務展望顯示，該公司正充分發揮在AI伺服器領域的優勢， 在控制交貨成本以及更準確預測合約成交時間方面，都大有進展。

美超微去年10月公布年度第1季初步財報時，令人意外地遠低於市場預期，當時公司將原因歸咎於合約延遲。現在上季（會計年度第2季）財報公布，看到延後的合約終於推升業績。

彭博分析師表示：「更佳的AI銷售執行，使得美超微本季營收較指引高出21%，並上調2026年的營收展望。不過，該公司毛利率並未改善，以預測的每股盈餘來看，本季、甚至全年毛利率可能低於7%。」

在爭取AI伺服器訂單與加快交付最新產品的壓力下，美超微一直致力於找到改善利潤率的方法。

美銀（BofA）分析師在財報公布前指出：「AI伺服器與機櫃的需求仍然強勁，美超微可受惠於現有客戶的成長以及新客戶的加入。然而，市場競爭依舊激烈，未來的大型交易可能在競標過程中伴隨較低的利潤率。」

此外，美超微也仍致力於擺脫先前會計問題的陰影。公司2024年8月前未提交年度財報，其審計機構EY隨後辭任，理由是基於對公司治理與透明度的疑慮。

超微 財報 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

任天堂上修財測 上季Switch 2狂賣逾700萬台

力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

相關新聞

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下A...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委...

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心...

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年

英特爾執行長陳立武表示，由於人工智慧（AI）熱潮瓜分記憶體供給，電腦業記憶體晶片短缺可能要到2028年才會舒緩，也就是至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。