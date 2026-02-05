分析師看見美超微利潤隱憂

美超微（Super Micro）上季財報與本季財測出色，並上調本會計年度營收展望之際，分析師也看到了公司的一些隱憂，尤其營收雖然增加，但在激烈競爭下，毛利率未見改善，且後續利潤率也有隱憂。

彭博分析，美超微的財務展望顯示，該公司正充分發揮在AI伺服器領域的優勢， 在控制交貨成本以及更準確預測合約成交時間方面，都大有進展。

美超微去年10月公布年度第1季初步財報時，令人意外地遠低於市場預期，當時公司將原因歸咎於合約延遲。現在上季（會計年度第2季）財報公布，看到延後的合約終於推升業績。

彭博分析師表示：「更佳的AI銷售執行，使得美超微本季營收較指引高出21%，並上調2026年的營收展望。不過，該公司毛利率並未改善，以預測的每股盈餘來看，本季、甚至全年毛利率可能低於7%。」

在爭取AI伺服器訂單與加快交付最新產品的壓力下，美超微一直致力於找到改善利潤率的方法。

美銀（BofA）分析師在財報公布前指出：「AI伺服器與機櫃的需求仍然強勁，美超微可受惠於現有客戶的成長以及新客戶的加入。然而，市場競爭依舊激烈，未來的大型交易可能在競標過程中伴隨較低的利潤率。」

此外，美超微也仍致力於擺脫先前會計問題的陰影。公司2024年8月前未提交年度財報，其審計機構EY隨後辭任，理由是基於對公司治理與透明度的疑慮。