英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

英特爾執行長陳立武表示，由於人工智慧（AI）熱潮瓜分記憶體供給，電腦業記憶體晶片短缺可能要到2028年才會舒緩，也就是至少還會持續兩年。

思科3日舉行AI峰會，陳立武轉述兩家大型記憶體業者的看法。他說：「據我所知，（記憶體短缺）完全沒有改善…2028年前都不會緩解。」

AI基礎設施大規模擴張，已為記憶體晶片需求增添柴火，分給傳統電腦與智慧手機的供給隨之減少。這個現象已導致記憶體短缺並帶動價格大漲，可能降低消費者購買電腦和智慧手機的欲望。陳立武表示，AI將「吸走許多記憶體」。

在記憶體持續短缺之際，英特爾計劃重返記憶體市場，已和軟銀子公司Saimemory簽署新合作協議，將推動開發和生產被稱為Z-Angle Memory（ZAM）的新型垂直堆疊記憶體，與用於最新AI資料中心的高頻寬記憶體（HBM）競爭。ZAM提供的容量大於HBM，頻寬也較大，耗電量則較低。

據軟銀聲明，Saimemory和英特爾目標是在2028年3月31日止的年度打造出原型，2029年度商業化。

記憶體價格飆漲已促使數個消費者電子品牌漲價，或調整產品計畫。任天堂公司社長古川俊太郎表示，如果記憶體價格高漲持續時間比預期長，該公司明年度起獲利能力可能承壓；任天堂股價4日應聲重挫近11%。

記憶體 AI 智慧手機
