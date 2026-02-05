超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下AI晶片「MI450」加速放量、資料中心需求全面升溫，下半年AI業務將快速攀升。

法人認為，超微本季營運雖不如預期，但下半年迎來AI業務「真正的拐點」，相關供應鏈將跟著「先蹲後跳」，台積電、健策、營邦等超微AI相關業務協力廠下半年營運可望同步爆發。

超微表示，上季營收年增34%至約103億美元，高於市場預期的97億美元；經調整後每股盈餘1.53美元，也優於分析師預估。

展望本季，超微預估營收介於95億至101億美元，優於外界估計的93.8億美元，但一些分析師預料，客戶加碼投資AI晶片之際，超微會釋出更強展望，惟超微財測未如預期強勁，導致股價受創。

蘇姿丰直言，短期波動並未改變中長期趨勢，強調「真正的AI放量在下半年，而且路徑非常清楚」。

蘇姿丰重申，預料超微新AI晶片銷售將在下半年快速攀升。她並提到，全球記憶體短缺不會讓超微放慢腳步，「新AI晶片將如期在下半年增產，MI450表現極佳」。

從產品藍圖來看，超微鎖定下半年AI晶片大幅放量。公司確認，對標競品新世代平台的MI450系列，將於第3季開始貢獻營收，第4季量產規模擴大，出貨動能明顯升溫並延續至2027年。

超微並首度對外證實，下一代MI500系列將於2027年邁向2奈米製程。業界指出，相關先進製程與先進封裝需求，仍高度仰賴台灣供應鏈。台積電作為全球先進製程與CoWoS等封裝技術領導廠，法人看好將持續受惠於超微AI與資料中心晶片世代推進，成為下半年至中長期的重要動能來源之一。

蘇姿丰說，AI熱潮不只提振GPU買氣，也有助CPU銷售。伺服器CPU需求依舊強勢，超大規模資料中心擴充基礎設施，以滿足AI雲端服務不斷提高的需求。

除產品本身外，超微亦揭露與OpenAI合作進度「一切按計畫進行」，6GW（10億瓦）級部署自今年下半年起逐步展開，且不僅限於單一客戶，多家雲端與資料中心客戶亦對超微MI450與整機櫃方案表達高度興趣。