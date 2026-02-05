聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

經濟日報／ 記者鐘惠玲朱子呈／台北報導

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

英特爾在CPU領域的地位，雖然持續遭遇超微與安謀陣營的挑戰，不過目前依然穩居龍頭地位。其利用自家18A製程打造的CPU產品，正要在今年展現銷售力道，如果能夠順利打下更多江山，可為英特爾其他業務發展提供基本支撐。

英特爾這幾年其實已經發展過幾代AI晶片產品，只是在市場上的聲勢不敵輝達與超微，所以目前在AI晶片市場的地位，不如在CPU市場上來得有話語權。

英特爾想在AI晶片重振聲威，首先必須考慮要利用自家製程，還是要利用台積電等外部製程。目前輝達與超微的晶片大致上都是利用台積電（2330）製程，如果英特爾想用自家製程來打造AI晶片，就得評估相關產品推出後是否能與競爭對手匹敵。

此外，輝達AI晶片生態系已相當強大，並把觸角延伸到周邊元件，英特爾想在AI晶片市場殺出一條血路，也需更積極拉攏供應鏈夥伴，打造更健全的生態系統。

英特爾 晶片 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聯電2周漲40%又跌17% 市值蒸發1700億啟示：當漲價紅利消失 該如何迎戰消費寒冬？

英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

相關新聞

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將與OpenAI達成協議，在OpenAI最近一輪籌資活動中投資200億美元，也...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下A...

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委...

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心...

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。