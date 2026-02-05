輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將與OpenAI達成協議，在OpenAI最近一輪籌資活動中投資200億美元，也寫下輝達對這家ChatGPT開發商單筆最大規模投資紀錄。法人看好，隨OpenAI再獲注資，台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創、台達電等供應鏈營運迎新動能。

知情人士透露，輝達這筆注資已接近定案。不過，這項交易目前尚未最終敲定，具體條款仍有可能變動。

彭博新聞先前報導，OpenAI在新一輪募資尋求高達1,000億美元的資金，其中大部分來自科技巨擘。亞馬遜已對注資高達500億美元進行討論，軟銀則洽談投資最多300億美元。先前英國金融時報（FT）曾報導，輝達可能投資高達200億美元。

輝達執行長黃仁勳本周接受CNBC訪問時強調，輝達投資OpenAI的計畫照常進行，他告訴CNBC主持人克拉莫（Jim Cramer）說：「完全沒有波折，一切都在軌道上。」

黃仁勳強調，「我們一定會參與下一輪投資，這點毫無疑問。」

根據先前市場的推算，OpenAI整體估值約為8,300億美元，已躋身全球最具影響力未上市科技企業之列。

去年9月，黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼共同宣布一項意向書，輝達將分階段向OpenAI投資高達1,000億美元。OpenAI則將建立基於輝達技術的AI基礎設施，電力需求上看10 GW（百萬瓩）。

不過，去年11月一份美國證管會（SEC）申報文件顯示，這筆交易尚未最終敲定。上周末，華爾街日報更報導指出，此協議已「陷入凍結」。

路透本周稍早另披露，OpenAI對輝達最新一代AI晶片不甚滿意，去年起開始尋求替代方案。但奧特曼也在社群平台X發文澄清說，輝達生產「世界上最好的AI晶片」，OpenAI希望長期成為其「巨大客戶」。

另外，黃仁勳3日在休士頓一場會議上表示，目前在許多地方造成電網負擔的大規模人工智慧（AI）產能建設，最終將導致能源成本降低。