3C通膨 聯發科：手機業今年會是艱難的一年

聯發科執行長蔡力行昨天於法說會示警，記憶體及整體物料清單（ＢＯＭ表）成本上揚影響，將衝擊智慧手機終端需求，今年對智慧手機產業「會是艱難的一年」。

此外，思科（Cisco）三日舉行ＡＩ峰會，英特爾執行長陳立武會中轉述兩家大型記憶體業者的看法。他說，「據我所知，（記憶體短缺）完全沒有改善，二○二八年前都不會緩解。」

ＡＩ基礎設施大規模擴張，導致記憶體短缺並帶動價格大漲，可能降低消費者購買電腦和智慧手機的欲望。陳立武表示，ＡＩ將「吸走許多記憶體」。

記憶體價格飆漲已促使多種消費者電子品牌漲價，或調整產品計畫。任天堂公司社長古川俊太郎表示，如果記憶體價格高漲持續時間比預期長，任天堂明年度起獲利能力可能承壓。

聯發科已連續廿一季蟬聯全球手機晶片出貨量龍頭，在產業具有舉足輕重地位，蔡力行昨天一席話，印證記憶體等消費性電子關鍵元件漲價帶來的通膨效應正衝擊３Ｃ終端市場。

蔡力行坦言，預期聯發科本季手機業務營收將會明顯下滑。聯發科並釋出本季財測，以美元兌新台幣匯率一比卅一點二元計算，單季合併營收介於一五○二億至一四一二億元，較上季持平到季減百分之六，並較去年衰退百分之二至百分之八。

蔡力行說，即便手機市場遭逢逆風，智慧裝置平台業務成長將可部分抵銷相關影響。雖然今年對智慧手機產業來說顯得艱難，蔡力行指出，相信明年或之後一年半的需求將會保持強健，相關需求肯定會回升，聯發科也會為此做好準備。

聯發科共同營運長顧大為表示，觀察公司整體業務組合，非手機業務將會抵消手機業務一大部分的衝擊，加上資料中心相關業務挹注，今年業績表現預期仍將成長。

蔡力行指出，將透過有紀律的定價策略與策略性產能分配來優化獲利。顧大為說，今年毛利率目標力求維持在百分之四十六左右的水準。