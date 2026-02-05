聽新聞
3C通膨 聯發科：手機業今年會是艱難的一年

聯合報／ 記者鐘惠玲、編譯林文彬／綜合報導
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

聯發科執行長蔡力行昨天於法說會示警，記憶體及整體物料清單（ＢＯＭ表）成本上揚影響，將衝擊智慧手機終端需求，今年對智慧手機產業「會是艱難的一年」。

此外，思科（Cisco）三日舉行ＡＩ峰會，英特爾執行長陳立武會中轉述兩家大型記憶體業者的看法。他說，「據我所知，（記憶體短缺）完全沒有改善，二○二八年前都不會緩解。」

ＡＩ基礎設施大規模擴張，導致記憶體短缺並帶動價格大漲，可能降低消費者購買電腦和智慧手機的欲望。陳立武表示，ＡＩ將「吸走許多記憶體」。

記憶體價格飆漲已促使多種消費者電子品牌漲價，或調整產品計畫。任天堂公司社長古川俊太郎表示，如果記憶體價格高漲持續時間比預期長，任天堂明年度起獲利能力可能承壓。

聯發科已連續廿一季蟬聯全球手機晶片出貨量龍頭，在產業具有舉足輕重地位，蔡力行昨天一席話，印證記憶體等消費性電子關鍵元件漲價帶來的通膨效應正衝擊３Ｃ終端市場。

蔡力行坦言，預期聯發科本季手機業務營收將會明顯下滑。聯發科並釋出本季財測，以美元兌新台幣匯率一比卅一點二元計算，單季合併營收介於一五○二億至一四一二億元，較上季持平到季減百分之六，並較去年衰退百分之二至百分之八。

蔡力行說，即便手機市場遭逢逆風，智慧裝置平台業務成長將可部分抵銷相關影響。雖然今年對智慧手機產業來說顯得艱難，蔡力行指出，相信明年或之後一年半的需求將會保持強健，相關需求肯定會回升，聯發科也會為此做好準備。

聯發科共同營運長顧大為表示，觀察公司整體業務組合，非手機業務將會抵消手機業務一大部分的衝擊，加上資料中心相關業務挹注，今年業績表現預期仍將成長。

蔡力行指出，將透過有紀律的定價策略與策略性產能分配來優化獲利。顧大為說，今年毛利率目標力求維持在百分之四十六左右的水準。

拚春節前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府完成最後一哩路

輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，台北市副市長李四川指出，權利金已拍板定案...

天虹馬年開新局 PLP PVD設備締造兩個世界第一

馬年開新局。天虹今日在年終媒體餐敘中宣布公司在自製設備物理氣相沉積（PLP PVD）設備應用在面板級封裝領域已創造已創造...

台灣忙陶醉「矽盛世宣言」 矽盾韌性暗藏產業流失隱憂

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確畫下川普政府的紅線：美國必須取得先進半導體40%的市占率。 盧特尼克不是第一次說這話，他口中「距離中國僅80英里的地方」就是台灣，他的這番話與賴清德總統口中「台美聯手迎接矽盛世」的樂觀願景形成強烈反差。民眾不禁要問：當美國公開表示「雞蛋放在台灣這個籃子裡不安全」時，台灣所謂的「矽盾」究竟是更為增強，還是正在加速變薄？

【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

