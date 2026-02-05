台廠基本面護身 抗日本載板廠亂流

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

日本載板廠揖斐電（IBIDEN）股價昨（4）日大跌，不過法人分析，日本載板廠應用結構和台廠差異大，且AI客戶群高階訂單近年已外溢台廠，欣興（3037）、景碩、臻鼎等皆有基本面護身。

業界分析，日本載板廠IBIDEN主要應用在PC與英特爾相關供應鏈，近年積極配合高階AI伺服器出貨，但受限於產能，高階AI伺服器應用訂單外溢至台廠，近年欣興技術持續追趕日廠，景碩也有長期配合AI伺服器大廠優勢與產能可靈活調度。

欣興、景碩皆已宣布2026年資本支出，其中景碩因為訂單滿手，2026年拍板235億元資本支出。

景碩 AI 日本
