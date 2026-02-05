硬碟代工台鏈商機火 威騰產能預訂一空 法人看好釋出委外訂單

硬碟大廠威騰電子（WD）表示，儲存商機爆發，旗下產能已被預訂一空，預期未來三至五年的年複合成長率（CAGR）有望超過兩成。威騰唱旺產業後市，法人看好將釋出更多委外代工訂單，金寶（2312）、泰金寶、廣明等硬碟代工協力廠喜迎大商機。

綜合外媒報導，威騰近期正舉在紐約舉行「創新日（Innovation Day）」活動，釋出未來成長策略布局。

威騰認為，近線儲存（nearline storage）市場需求持續暢旺，看好未來三至五年年複合成長率可望超過兩成，當中最主要關鍵在於威騰將瞄準更高容量的硬碟產品線，成為該公司未來營運獲利成長的主要關鍵。

威騰近年快速切入AI伺服器運算市場，今年硬碟產能都已被預訂一空，目前更有兩筆訂單延伸到2027年至2028年，甚至有廠商開始洽談2030年硬碟產能，顯示AI伺服器儲存商機相當龐大。

威騰釋出亮眼展望，法人點名，負責EMS代工的金寶、泰金寶及廣明等相關台廠，未來接單動能有望跟著同步成長。

其中，金寶及泰金寶在硬碟代工市場一直都是全球主要供應商，金寶總經理陳威昌日前更在集團旺年會透露，儲存設備商機將是今年營運主要成長動能之一。法人看好，金寶、泰金寶今年硬碟代工接單動能可望再衝高。

廣明也是台灣硬碟代工指標廠，目前硬碟業績占整體營收比重約兩成，若加計固態硬碟（SSD）的四成占比，兩大儲存代工業務合計占整體營收高達六成。隨著硬碟市場需求不斷成長，廣明今年業績有望同步看增。

業界看好，AI伺服器商機持續暢旺，衍生大量冷儲存市場需求，由於冷儲存無須高速存取規格，傳輸速度相對較慢的硬碟，搖身一變成為雲端服務供應商（CSP）對傳統硬碟擴增的主要來源，同時也讓過去相對不被市場重視的硬碟應重新升溫。