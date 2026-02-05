聽新聞
0:00 / 0:00

硬碟代工台鏈商機火 威騰產能預訂一空 法人看好釋出委外訂單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
威騰電子唱旺產業後市，法人看好金寶、泰金寶、廣明等硬碟代工協力廠將迎來更多商機。（路透）
威騰電子唱旺產業後市，法人看好金寶、泰金寶、廣明等硬碟代工協力廠將迎來更多商機。（路透）

硬碟大廠威騰電子（WD）表示，儲存商機爆發，旗下產能已被預訂一空，預期未來三至五年的年複合成長率（CAGR）有望超過兩成。威騰唱旺產業後市，法人看好將釋出更多委外代工訂單，金寶（2312）、泰金寶、廣明等硬碟代工協力廠喜迎大商機。

綜合外媒報導，威騰近期正舉在紐約舉行「創新日（Innovation Day）」活動，釋出未來成長策略布局。

威騰認為，近線儲存（nearline storage）市場需求持續暢旺，看好未來三至五年年複合成長率可望超過兩成，當中最主要關鍵在於威騰將瞄準更高容量的硬碟產品線，成為該公司未來營運獲利成長的主要關鍵。

威騰近年快速切入AI伺服器運算市場，今年硬碟產能都已被預訂一空，目前更有兩筆訂單延伸到2027年至2028年，甚至有廠商開始洽談2030年硬碟產能，顯示AI伺服器儲存商機相當龐大。

威騰釋出亮眼展望，法人點名，負責EMS代工的金寶、泰金寶及廣明等相關台廠，未來接單動能有望跟著同步成長。

其中，金寶及泰金寶在硬碟代工市場一直都是全球主要供應商，金寶總經理陳威昌日前更在集團旺年會透露，儲存設備商機將是今年營運主要成長動能之一。法人看好，金寶、泰金寶今年硬碟代工接單動能可望再衝高。

廣明也是台灣硬碟代工指標廠，目前硬碟業績占整體營收比重約兩成，若加計固態硬碟（SSD）的四成占比，兩大儲存代工業務合計占整體營收高達六成。隨著硬碟市場需求不斷成長，廣明今年業績有望同步看增。

業界看好，AI伺服器商機持續暢旺，衍生大量冷儲存市場需求，由於冷儲存無須高速存取規格，傳輸速度相對較慢的硬碟，搖身一變成為雲端服務供應商（CSP）對傳統硬碟擴增的主要來源，同時也讓過去相對不被市場重視的硬碟應重新升溫。

固態硬碟 泰金寶 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院大選即將登場！法人看好日股「選後紅利」看漲

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

NAND夯 小摩按讚華邦電

協助破解張文筆電加密軟體BitLocker？華碩澄清：並非事實

相關新聞

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將與OpenAI達成協議，在OpenAI最近一輪籌資活動中投資200億美元，也...

美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光

伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

超微3日公布上季財報亮眼，惟本季財測低於市場預期，4日早盤股價重挫11%。不過，執行長蘇姿丰於財報會議多次強調，隨旗下A...

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入在正式簽約之前的最後階段。台北市政府昨（4）日下午召開區段徵收及市地重劃委...

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心...

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。