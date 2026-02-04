快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

廣達投資雲象科技上半年創新板掛牌 海外市場動能強

中央社／ 台北4日電

廣達轉投資、聚焦數位病理與醫療影像AI的雲象科技，預計今年上半年於創新板掛牌上市，董事長葉肇元表示，數位病理作業平台目前在台市占達7成，今年將擴大海外市場，海外營收占比可望持續超過一半，日本、德國及美國為主要市場。

雲象科技今天舉辦媒體交流會。證交所去年已審議通過雲象科技申請股票創新板上市案，葉肇元說，今年預計在5月或6月上市掛牌。

股東結構方面，雲象科技最大法人股東為廣達電腦持股15%，另外還有國泰創投持股7.3%，以及台企銀創投等投資者。

葉肇元說，癌症病患逐年攀升，而病理科醫師人力長期稀缺狀況下，AI可介入病理診斷流程多個環節，包括將每天新進病例依疾病風險自動分級與排序，讓高風險個案排在最前面判讀；在癌症偵測方面，可減少判讀時間31.5%；在免疫染色定量則可提供定量客觀數據、提高診斷標準與一致性。

他指出，目前雲象在台灣的數位病理市場市占率約7成，主要因台灣自2017年起在政府推動智慧醫療與相關補助下，加速醫療AI發展，也成為雲象成長的重要動能，現在主要合作醫院包括長庚、慈濟、馬偕等。

海外市場方面，他表示，因台灣市場已逐漸飽和，必須尋求擴張海外市場，目前布局日本、德國和美國，海外營收占比已超過一半。其中，日本與德國都已成立子公司，而德國為歐洲最大市場，也是雲象海外市場成長最多的國家。

至於美國市場，雖尚未貢獻營收，不過產品已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）許可，預期今年下半年美國市場將有斬獲，並開始挹注營收。

他表示，預估今年日本、德國和美國的3大海外市場貢獻度差不多，德國市場最為樂觀；而美國數位病理滲透率僅5%，要進到爆發成長期，還需要1到2年時間，因此業務團隊將會提前在美布局。

廣達
相關新聞

拚春節前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府完成最後一哩路

輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，台北市副市長李四川指出，權利金已拍板定案...

天虹馬年開新局 PLP PVD設備締造兩個世界第一

馬年開新局。天虹今日在年終媒體餐敘中宣布公司在自製設備物理氣相沉積（PLP PVD）設備應用在面板級封裝領域已創造已創造...

台灣忙陶醉「矽盛世宣言」 矽盾韌性暗藏產業流失隱憂

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確畫下川普政府的紅線：美國必須取得先進半導體40%的市占率。 盧特尼克不是第一次說這話，他口中「距離中國僅80英里的地方」就是台灣，他的這番話與賴清德總統口中「台美聯手迎接矽盛世」的樂觀願景形成強烈反差。民眾不禁要問：當美國公開表示「雞蛋放在台灣這個籃子裡不安全」時，台灣所謂的「矽盾」究竟是更為增強，還是正在加速變薄？

【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

台灣半導體業今年最缺哪些人才？腳跨類比及數位設計、ESG分析都吃香「3職務」成寵兒

台灣半導體產業進入2026年持續強強滾，對於各類工程師的徵才依舊暢旺，但除了大家比較熟悉的製程或研發工作，有哪些是新出現或是需求上升中的職務？

