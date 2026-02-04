廣達投資雲象科技上半年創新板掛牌 海外市場動能強

廣達轉投資、聚焦數位病理與醫療影像AI的雲象科技，預計今年上半年於創新板掛牌上市，董事長葉肇元表示，數位病理作業平台目前在台市占達7成，今年將擴大海外市場，海外營收占比可望持續超過一半，日本、德國及美國為主要市場。

雲象科技今天舉辦媒體交流會。證交所去年已審議通過雲象科技申請股票創新板上市案，葉肇元說，今年預計在5月或6月上市掛牌。

股東結構方面，雲象科技最大法人股東為廣達電腦持股15%，另外還有國泰創投持股7.3%，以及台企銀創投等投資者。

葉肇元說，癌症病患逐年攀升，而病理科醫師人力長期稀缺狀況下，AI可介入病理診斷流程多個環節，包括將每天新進病例依疾病風險自動分級與排序，讓高風險個案排在最前面判讀；在癌症偵測方面，可減少判讀時間31.5%；在免疫染色定量則可提供定量客觀數據、提高診斷標準與一致性。

他指出，目前雲象在台灣的數位病理市場市占率約7成，主要因台灣自2017年起在政府推動智慧醫療與相關補助下，加速醫療AI發展，也成為雲象成長的重要動能，現在主要合作醫院包括長庚、慈濟、馬偕等。

海外市場方面，他表示，因台灣市場已逐漸飽和，必須尋求擴張海外市場，目前布局日本、德國和美國，海外營收占比已超過一半。其中，日本與德國都已成立子公司，而德國為歐洲最大市場，也是雲象海外市場成長最多的國家。

至於美國市場，雖尚未貢獻營收，不過產品已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）許可，預期今年下半年美國市場將有斬獲，並開始挹注營收。

他表示，預估今年日本、德國和美國的3大海外市場貢獻度差不多，德國市場最為樂觀；而美國數位病理滲透率僅5%，要進到爆發成長期，還需要1到2年時間，因此業務團隊將會提前在美布局。