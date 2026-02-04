中興電iCharging清水服務區充電站擴建工程完工 10格快充全上線
中興電（1513）旗下電動車充電品牌 iCharging 4日宣布，位於國道三號的清水服務區充電站擴建工程正式完工。全站充電車位由原配置大幅提升至10席，並已同步上線營運，提前強化連假期間國道補電的大量需求，回應電動車車主長途行駛的實際需求。
中興電工表示，清水服務區地處國道三號關鍵樞紐，長期蟬聯全台國道服務區充電使用率頂標。iCharging 營運團隊為滿足廣大需求，將其列為首波重點擴建站點。本次新增 4 席充電車位，全站配置最高350kW之快充設備。
中興電工表示，期望春節疏運期間，車主在短暫休憩時即可補足電量，有效縮短等待時間，讓返鄉與旅遊行程更具彈性。目前透過 俥酷 iParking App 啟動清水服務區iCharging 充電樁，以不分時段每度 9.8 元計價，更多春節優惠內容敬請期待。
擴建後的清水服務區站點，充分考量各品牌車主需求，提供全面性的槍頭配置，分別為紅色區｜CCS1 (4 席)：含 1 席通用車位(橘色區)，亦可提供 Tesla TPC 槍頭補電。黃色區｜Tesla TPC (1 席)：專供 Tesla 原生規格車主使用。綠色區｜CCS2 (5 席)：配置旗艦級 350KW 及 200KW 高功率快充。
中興電工表示，目前iCharging已進駐湖口（南北向）、關西、清水、東山等 16 處國道服務區，提供高密度、高品質的快充服務，滿足全台車主跨縣市出行的補電需求。
