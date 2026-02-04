快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

拚春節前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府完成最後一哩路

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達將進駐北士科T17、T18，台北市今舉行區段徵收市地重劃委員會審議輝達案。圖/本報系資料照片
輝達將進駐北士科T17、T18，台北市今舉行區段徵收市地重劃委員會審議輝達案。圖/本報系資料照片

輝達進駐北士科T17T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，台北市副市長李四川指出，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年，輝達進駐北士科，市府今完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。

北市府舉行的市地重劃委員會審議輝達案，此案是依規定循專案設定地上權的方式給輝達，權利金為固定底價且採非公開招標。參加的單位包括北市產業發展局，評估投資計畫書及委託估價師查估地上權權利金，地政局負責召開區段徵收及市地重劃委員會審議地上權計畫書及權利金。

李四川去年11月間列席台北市議會大會議會時曾提到預估與輝達的權利金不會超過125億元。下午審議完成後，權利金定案；李四川指出，T17、T18合併完後，市府要訂金額，權利金包括了地價，還有跟新壽合議解約所粗估的金額，經過地價的評議委員會評議結果。

不過李四川指出，權利金的金額，還是秘密，不能對外公開，因為今天審定的金額，會交給業務單位，跟輝達來做議價，因為只有輝達1家，如果議價完成，當然就會簽約，所以是最後一個程序，這是和輝達的最後一哩路，如果假設議價都順利，一定會在過年前，也就是2月14日之前，會跟輝達正式簽約。

北市今舉行區段徵收市地重劃委員會，審議輝達案。記者楊正海／攝影
北市今舉行區段徵收市地重劃委員會，審議輝達案。記者楊正海／攝影

輝達 北士科 地上權 李四川 台北 T18 T17 北市府
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

傳農曆年前後請辭？ 王世堅讚李四川優秀事務官 「早辭職對大家都好」

傳農曆年前請辭？殷瑋一句話曝李四川現況「我看他老神在在」

權利金可望拍板定案！輝達進駐北士科 北市明審議地上權計畫書

黃志雄、趙少康點名李四川 劉和然：尊重各界看法

相關新聞

拚春節前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府完成最後一哩路

輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，台北市副市長李四川指出，權利金已拍板定案...

天虹馬年開新局 PLP PVD設備締造兩個世界第一

馬年開新局。天虹今日在年終媒體餐敘中宣布公司在自製設備物理氣相沉積（PLP PVD）設備應用在面板級封裝領域已創造已創造...

台灣忙陶醉「矽盛世宣言」 矽盾韌性暗藏產業流失隱憂

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確畫下川普政府的紅線：美國必須取得先進半導體40%的市占率。 盧特尼克不是第一次說這話，他口中「距離中國僅80英里的地方」就是台灣，他的這番話與賴清德總統口中「台美聯手迎接矽盛世」的樂觀願景形成強烈反差。民眾不禁要問：當美國公開表示「雞蛋放在台灣這個籃子裡不安全」時，台灣所謂的「矽盾」究竟是更為增強，還是正在加速變薄？

【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

台灣半導體業今年最缺哪些人才？腳跨類比及數位設計、ESG分析都吃香「3職務」成寵兒

台灣半導體產業進入2026年持續強強滾，對於各類工程師的徵才依舊暢旺，但除了大家比較熟悉的製程或研發工作，有哪些是新出現或是需求上升中的職務？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。