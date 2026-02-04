拚春節前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府完成最後一哩路

輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，台北市副市長李四川指出，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年，輝達進駐北士科，市府今完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。

北市府舉行的市地重劃委員會審議輝達案，此案是依規定循專案設定地上權的方式給輝達，權利金為固定底價且採非公開招標。參加的單位包括北市產業發展局，評估投資計畫書及委託估價師查估地上權權利金，地政局負責召開區段徵收及市地重劃委員會審議地上權計畫書及權利金。

李四川去年11月間列席台北市議會大會議會時曾提到預估與輝達的權利金不會超過125億元。下午審議完成後，權利金定案；李四川指出，T17、T18合併完後，市府要訂金額，權利金包括了地價，還有跟新壽合議解約所粗估的金額，經過地價的評議委員會評議結果。

不過李四川指出，權利金的金額，還是秘密，不能對外公開，因為今天審定的金額，會交給業務單位，跟輝達來做議價，因為只有輝達1家，如果議價完成，當然就會簽約，所以是最後一個程序，這是和輝達的最後一哩路，如果假設議價都順利，一定會在過年前，也就是2月14日之前，會跟輝達正式簽約。